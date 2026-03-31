La reunión, solicitada por Francia, tendrá lugar mientras Israel ha ordenado a su ejército ampliar la "zona segura" en Líbano, donde está llevando a cabo ataques masivos y una incursión terrestre profunda.

Investigaciones sobre responsabilidad

La Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) dijo que estaba investigando después de que dos soldados indonesios murieran "por una explosión de origen desconocido que destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan" en la frontera. Otras dos personas resultaron heridas, según su comunicado del lunes.

La FINUL, que ha estado presente en el sur del Líbano desde 1978, cuando comenzó la primera invasión israelí, había anunciado anteriormente la muerte de otro casco azul de la misma nacionalidad el domingo en circunstancias similares en la frontera con Israel.

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El ejército israelí también asegura estar investigando los incidentes, pidiendo "no presumir" de su responsabilidad. "Estos incidentes están siendo examinados a fondo para aclarar las circunstancias y determinar si son resultado de la actividad de Hezbolá o del ejército israelí", dijo el ejército en Telegram.

Hezbolá declaró en comunicados que había atacado posiciones israelíes en el sur del Líbano y que había lanzado misiles contra una base de inteligencia en las afueras de Tel Aviv. El ejército israelí anunció el lunes que un soldado había muerto y otro gravemente herido en los combates en la zona, elevando a seis el número de sus soldados muertos desde el 2 de marzo.

"Incidentes extremadamente graves"

Líbano se vio arrastrado a principios de marzo a la guerra entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro tras un ataque de Hezbolá en represalias por la muerte de Alí Jamenei. Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 1.200 personas y han herido a más de 3.600, según el último dato del Ministerio de Sanidad.

Tras la muerte de los soldados de la FINUL, que cuenta con casi 8.200 soldados de 47 países, el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot denunció "incidentes extremadamente graves". También informó de "incidentes graves sufridos (el domingo) por el contingente francés de la FINUL en la zona de Naqoura", en la costa libanesa cerca de la frontera con Israel, hablando de "intimidación por parte de soldados del ejército israelí".

El presidente libanés Joseph Aoun condenó cualquier "ataque" contra la FINUL, cuyo comandante, el general italiano Diodato Abagnara, dijo que continuaba con sus "contactos internacionales (…) para avanzar en el proceso que conduzca a negociaciones con Israel". Pero Israel no ha respondido a sus llamados, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó al ejército israelí "ampliar la zona segura" en el sur del Líbano.

El ejército libanés, que intenta mantenerse alejado de la guerra entre Hezbolá e Israel, informó que un soldado fue asesinado el lunes cerca de la costa sur de Tiro, en la primera "agresión israelí" contra un puesto de control militar.

Testigos que molestan

El papel de la FINUL, cuyo mandato termina a finales de año, se limita ahora a la simple coordinación entre los beligerantes, subraya el corresponsal de RFI en Beirut, Paul Khalifeh. Los Cascos Azules intentan garantizar rutas relativamente seguras para las ambulancias de la Cruz Roja y la Defensa Civil que evacuan a las víctimas de bombardeos y enfrentamientos en pueblos del sur. Muchas de sus misiones se han vuelto imposibles desde el avance israelí hacia el sur del Líbano.

Para Daniel Meier, profesor en Sciences Po Grenoble y especialista en el sur del Líbano, los Cascos Azules son sin duda testigos incómodos: "Anotan las infracciones. Aun reducidos a su papel de observadores, siguen siendo una espina en el pie de los beligerantes. Pero sobre todo y principalmente para Israel, porque para Hezbolá, en esta etapa, la FINUL es realmente lo de menos", explica.

"Para Israel, son actores que probablemente dirán: ‘Hay una violación, esto es un completo disparate, esto es una masacre. Esto es la ocupación ilegal de un territorio’. Porque, obviamente, uno de los juegos favoritos de Israel es negar", subraya Meier.

En los últimos años, tanto Hezbolá como Israel han cuestionado la presencia de la fuerza en la región. Pero Israel es responsable de la gran mayoría de las violaciones observadas por la FINUL desde el alto el fuego de octubre de 2024.

Y con AFP

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