Por Claudia Bertram

Pakistán está enviando mensajes, tanto a Washington como a Teherán. Así, Islamabad ha transmitido el plan estadounidense de 15 puntos a Irán. Tras decir que estaba dispuesto a acoger conversaciones en su territorio, Pakistán ahora juega a lo seguro y habla de conversaciones indirectas.

El país se posiciona como mediador porque mantiene buenas relaciones con Estados Unidos e Irán. Por un lado, Islamabad tiene una relación de larga data con su vecino iraní y cuenta con la segunda mayor población chiita del mundo, después de Irán. Por otro lado, se han forjado estrechos lazos durante varios meses entre Donald Trump y Asim Munir, el jefe de gabinete paquistaní. Tanto es así que el presidente estadounidense lo designó como su "mariscal favorito".

Además, Pakistán ya desempeña un papel intermedio: desde la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán en 1979, la misión diplomática de Teherán en Estados Unidos se ha alojado en la embajada paquistaní en Washington.

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Acuerdo de defensa mutua entre Riad e Islamabad

Pakistán tiene un interés directo en posicionarse como intermediario para intentar poner fin al conflicto en Oriente Medio. En primer lugar, Islamabad y Riad firmaron un acuerdo de defensa mutua en septiembre de 2025. En términos concretos, si Arabia Saudita entrara en conflicto con Irán, su aliado paquistaní tendría que apoyar al reino. Sin embargo, Pakistán intenta evitar entrar en el conflicto.

El país también tiene interés en poner fin a la guerra en Oriente Medio debido a su situación económica. Sufre del bloqueo del Estrecho de Ormuz y sus consecuencias sobre el combustible. Por último, desde un punto de vista diplomático, la implicación de Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán le otorga una estatura sin precedentes.

Asim Munir, el hombre fuerte del país

Detrás de la implicación del país en la resolución del conflicto está un hombre: el mariscal Asim Munir. Es el hombre fuerte de Pakistán. Jefe del Estado Mayor del ejército desde 2022, Asim Munir fue ascendido a mariscal de campo tras la guerra relámpago con India en mayo de 2025.

Ya uno de los funcionarios más influyentes del país, también se convirtió en "jefe de las fuerzas de defensa", gracias a una controvertida reforma constitucional hace unos meses. Jefe del ejército de tierra, también se convirtió en jefe de la fuerza aérea y de la marina. También se le concedió inmunidad vitalicia, lo que generó preocupación y críticas en el país.

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