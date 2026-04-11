Con agencias

Los medios de comunicación iraníes han anunciado que las negociaciones para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos han comenzado en Pakistán, país que actúa como mediador en los esfuerzos de paz.

Aludiendo en particular a los "avances logrados en las conversaciones y a la limitación de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en el Líbano", las agencias iraníes Fars y Tasnim indicaron que se había "decidido iniciar negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad", sin precisar ni la agenda ni el formato, ya sea directo o indirecto. Otras agencias iraníes, Mehr e Isna, publicaron la misma información, tras el anuncio del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien recibió a ambas delegaciones por separado, sobre el inicio de las conversaciones.

Según la agencia de noticias Reuters, las conversaciones directas iniciales habrían durado dos horas antes de que se produjera una primera pausa entre la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff, y la delegación iraní, representada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, según se supo de una fuente pakistaní. El jefe del ejército pakistaní también habría participado en la reunión.

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El espinoso tema del Estrecho de Ormuz

Un dirigente estadounidense, citado por el medio Axios, declaró que buques de la Armada estadounidense habían atravesado el sábado el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Teherán desde el inicio de los ataques israelo-estadounidenses contra Irán el pasado 28 de febrero. La televisión estatal iraní y una fuente pakistaní desmintieron rápidamente estas informaciones.

"Ahora iniciamos el proceso para desbloquear el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió por su parte Donald Trump en su plataforma Truth Social. "Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió el presidente estadounidense.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE". Aprovechó para decir que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.

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