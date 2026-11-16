Al ritmo de la chirimía y los tambores, los restos del premio nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias fueron sepultados en el Teatro Nacional de Guatemala, que lleva su nombre. Winston González, premio de Literatura Indígena de América 2026, afrodescendiente de Guatemala, nos dice:
"Pensar un poco más qué significa la obra de Miguel Ángel Asturias para la cultura mestiza y para las otras culturas que viven en Guatemala, incluidas las culturas indígenas y las culturas afro. Y ahora los guatemaltecos van a tener la oportunidad de venir con un difunto tan célebre como Asturias a rendirle homenaje".
El ilustre maestro Joaquín Orellana, de 89 años y creador de «Tumba del Gran Lengua», una cantata escénica que representa la memoria de Miguel Ángel Asturias, nos dice cómo fueron sus primeros encuentros, de niño, con el gran «Muellas», como de cariño se le decía.
Leer tambiénMiguel Ángel Asturias en 1967: el Premio Nobel, 'una verdadera puerta hacia lo universal'
"Entonces él pasaba a saludar a mi abuelo, a mi mamá, y a mí me cargaba, Miguel Ángel me cargaba, y miraba yo aquella cara ancha y la voz grave.Todavía me acuerdo".
Angelina Aspuac, líder indígena, dice: "Todo lo que nosotros hacemos con nuestros muertos: se los entierra en los cementerios, pero antes de eso se les llora, se les vela, se les agradece, se reconocen todos sus aportes, se les abraza".
Compartir esta nota