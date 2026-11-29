Con AFP

El coronel retirado del ejército de Guatemala Otto Noack fue detenido por su presunta responsabilidad en la muerte y desaparición forzada de unos 400 indígenas mayas, ocurridas en 1982 durante la guerra civil, informaron el sábado organizaciones humanitarias.

El militar en retiro fue detenido la tarde del viernes por una orden de captura internacional vigente por la muerte y desaparición de los indígenas, indica un comunicado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

La nota precisa que Noack es acusado por la muerte y desaparición de indígenas del pueblo maya ixil en el municipio de San Juan Cotzal (norte) en 1982. Agrega que, en esa época, el excoronel estuvo a cargo de las unidades militares en esa localidad, quienes "detuvieron ilegalmente a centenares de hombres y mujeres que fueron conducidos por la fuerza" al cuartel militar de la zona.

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Torturas y ejecuciones

En esa instalación militar, los detenidos "fueron sometidos a interrogatorios mediante tortura, ejecutados extrajudicialmente y enterrados en fosas comunes", precisa asimismo el comunicado.

Noack ocupó cargos importantes en la inteligencia militar y fue funcionario durante los gobiernos de Óscar Berger (2004-2008), Alejandro Maldonado (2015-2016), Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024). Las entidades estiman que su detención "abre una segunda fase" judicial por genocidio contra el pueblo ixil y así reactivar el proceso contra el general Benedicto Lucas García, suspendido en 2024.

En 2013, un tribunal condenó a 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de indígenas ixiles entre 1982 y 1983. La justicia anuló luego la sentencia y el general murió en 2018 a los 91 años mientras esperaba un nuevo juicio.

Guatemala vivió por 36 años (1960-1996) un conflicto interno que enfrentó a las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros, con saldo de unos 200.000 muertos y desaparecidos, según Naciones Unidas.

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