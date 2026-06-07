La movilización se dio luego de que China efectuara una "operación de aplicación de la ley" en aguas al este de Taiwán, tras el reciente diálogo entre Japón y Filipinas para definir su frontera, indicó el sábado la prensa oficial china. China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, calificó las conversaciones como "ilegales" y dijo tener la soberanía total sobre las aguas involucradas en el diálogo.

El Ministerio de Transportes chino organizó el sábado una "operación especial de aplicación de la ley de tráfico marítimo en aguas al este de la isla de Taiwán" a cargo de las policías marítimas de las provincias de Fujian y Cantón, informó la agencia noticiosa estatal Xinhua. El reporte no incluyó detalles sobre la operación, como cuánto durará o si sigue en marcha.

Se trató de "una acción necesaria contra el anuncio unilateral de Japón y Filipinas de comenzar 'negociaciones para delimitar una frontera marítima'" cerca de Taiwán, agregó Xinhua. Taiwán anunció el domingo que envió navíos para "responder apropiadamente" a la acción de China.

Los barcos chinos han sido monitoreados "durante todo el proceso", y Taiwán "envió los navíos necesarios para responder apropiadamente", indicó la guardia costera taiwanesa en un comunicado. Precisó que había detectado cuatro barcos oficiales chinos que partieron del puerto de Xiamen y que navegaron cerca de las aguas restringidas taiwanesas al sudoeste de la isla de gobierno democrático.

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Tokio y Manila anunciaron la semana pasada el inicio de conversaciones "para delimitar la frontera marítima" de una zona económica y una meseta continental entre sus territorios, lo que enfureció a Pekín.

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