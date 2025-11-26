De nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.

Con una gran movilización hoy en Bruselas, culminan los tres días de huelga contra los recortes del gobierno belga. Un movimiento histórico, nunca visto hasta ahora, pero que los sindicatos coinciden en que es la única forma de que se les escuche.

Mientras los piquetes se movilizaron hoy por todo el país, el primer ministro, Bart de Wever, defendió sus nuevos presupuestos, que se aprobaron a principios de esta semana.

Las nuevas cuentas afectan a todos los sectores, con una subida de impuestos, una polémica reforma de las pensiones, pero también menos ayudas sociales. El objetivo es un ahorro de más de 9.000 millones de euros en los próximos 4 años.

Aurélie es una estudiante presente hoy en la manifestación, que tuvo que dejar recientemente sus estudios por los cambios en las becas: “Ahora mismo ya no estudio. Por las decisiones del gobierno perdí las ayudas y por el momento no hago demasiado”

El parón de tres días tuvo un apoyo masivo en los sectores privados, públicos, en la educación y especialmente el transporte. Apenas funciona el transporte público y hoy no despega ningún avión de los aeropuertos principales.

Thomas, miembro del CNE, uno de los principales sindicatos del país, denuncia la situación del nuevo gobierno: "Hay muchas injusticias. La cuestión es la equidad de las medidas que el gobierno ha propuesto. Las personas más ricas del país casi no deben hacer esfuerzos adicionales, mientras que los trabajadores y la gente más pobre son los que en esta situación deben contribuir más. Por eso estamos en la calle en una movilización histórica que culmina hoy con una huelga general".

Las organizaciones ya han advertido que no pararán de movilizarse, y que si no se escuchan las demandas, no descartan alargar las protestas una semana.

