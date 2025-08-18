El fin de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa está 'muy cerca' para Trump, quien se reunirá en Washington con Zelenski y otros líderes europeos. Pero en Ucrania y Europa crece la inquietud de que el acuerdo que Trump impulsa tras su encuentro con Putin —sin contemplar un cese al fuego— suponga concesiones territoriales sin garantías reales de seguridad y, en última instancia, la rendición de Kiev. Con información de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.

En la capital estadounidense hay gran expectativa por la reunión este lunes de los líderes europeos con Trump, quien en su red social afirmó que este lunes será "un gran día" y que será un honor acoger a "esta gran cantidad de líderes europeos en la Casa Blanca" para intentar alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A última hora, el primer ministro británico, Keir Starmer, se sumó a la lista.

Al respecto, Trump sostuvo que Zelenski podría terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, y agregó que la opción de recuperar Crimea y el ingreso de Ucrania en la OTAN ya no forman parte de la mesa de negociación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Zelenski, quien ya está en Washington, señaló en su cuenta de X que Rusia debe poner fin a la guerra que inició y expresó su expectativa de que la fuerza conjunta entre Estados Unidos y Europa obligue a Moscú a pactar una paz real.

Trump se reunirá primero con Zelenski al mediodía y después con la delegación de líderes europeos hacia las 3 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos.

Zelenski espera un fin de la guerra 'rápido y fiable'

La visita se produce tras la cumbre del viernes entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska, en la que no se alcanzó un acuerdo de alto al fuego. Zelenski no fue invitado y, después del encuentro, Trump se alineó con la posición defendida desde hace tiempo por Rusia, que excluye la necesidad de un cese al fuego previo a un acuerdo de paz definitivo.

Al llegar a Washington el domingo por la noche, Zelenski declaró que busca un fin de la guerra con Rusia de manera "rápida y fiable".

Se prevé que Trump y Zelenski se reúnan primero a solas antes de que el encuentro se amplíe a los demás líderes europeos, según una fuente del gobierno alemán.

Será la primera visita de Zelenski a la Casa Blanca desde febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, lo reprendieron por no mostrar suficiente gratitud ante la ayuda de Estados Unidos frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más