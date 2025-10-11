En Corea del Norte, el régimen celebra los 80 años de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte con un gran desfile militar por las calles de Pyongyang, ante la mirada de los representantes chinos, rusos y vietnamitas invitados al evento. Una demostración de fuerza del régimen que pone de relieve a sus socios internacionales.

En la plaza Kim Il Sung, que lleva el nombre de su abuelo, el líder norcoreano Kim Jong Un hizo desfilar al paso de la música a su ejército, al que promete convertir en "invencible".

Corea del Norte muestra su fuerza y despliega un arsenal de misiles mucho más grande y numeroso que antes, entre los que se encuentra el último misil intercontinental (ICBM) del régimen, el Hwaseong 21, el más potente hasta la fecha, según describen los medios de comunicación norcoreanos.

Las imágenes, difundidas por la agencia oficial KCNA y citadas por la AFP, mostraban una serie de misiles largos desfilando a bordo de vehículos, de noche y bajo una ligera lluvia, pero también a cientos de soldados y tanques de combate frente a una multitud de miles de personas ondeando banderas norcoreanas.

Los aliados en primer plano

Más allá de sus armas, Corea del Norte ha querido mostrar que tiene aliados, con más invitados a la celebración de lo habitual. Los jefes de Estado de Laos y Vietnam fueron invitados, sin olvidar a los dos principales socios del régimen, el primer ministro chino, Li Qiang, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, que estuvieron presentes en la ceremonia.

Rusia, nuevo aliado de Corea del Norte, fue homenajeada con un regimiento norcoreano que enarbolaba la bandera rusa durante el desfile.

Se trata de militares que forman parte de los 11.000 soldados enviados a luchar junto a los rusos en el frente ucraniano.

Según Seúl, al menos 600 soldados norcoreanos han muerto y otros miles han resultado heridos desde que fueron enviados al combate, en particular para recuperar la región rusa de Kursk, conquistada por Ucrania durante el verano de 2024, informa la AFP.

Pyonyang también suministra armas y municiones a Rusia, según Corea del Sur, que sospecha que Moscú transfiere a cambio tecnologías militares sensibles a su aliado.

