Con AFP

Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este sábado que dos de sus empleados en una clínica de Gaza murieron en un ataque de Israel, que por su parte calificó a ambos como "terroristas" del grupo islamista Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a los hombres, quienes trabajaban como guardias de seguridad en el centro médico, como Ahmad Abu Hasira y Moaz Sobh. A este último, lo presentaron como el comandante de un grupo de artillería de Hamás.

MSF dijo que estaba "devastada" por las muertes y denunció que se trataba de un "ataque directo" contra la organización. "Nuestras instalaciones estaban claramente identificadas con los logotipos de MSF, y su ubicación había sido comunicada al ejército israelí", escribió en la red social X.

"Ataques indignantes e inaceptables"

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó enérgicamente los hechos. "Los ataques contra instalaciones de salud, trabajadores de la salud y personal humanitario en #Gaza son indignantes e inaceptables", publicó en X.

El ejército israelí negó haber atacado un hospital o dañado la infraestructura médica. "Este es otro ejemplo de cómo la organización terrorista de Hamás se infiltra en organizaciones internacionales", aseguró esa fuerza en la plataforma de mensajería Telegram.

Israel y Hamás se acusan mutuamente con frecuencia de violar el alto el fuego acordado en octubre de 2025, tras dos años de guerra en Gaza.

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