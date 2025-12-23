De los corresponsales de RFI en Jerusalén y Gaza, Frédérique Misslin y Férial Abdou

La destrucción israelí continúa en Gaza. Los bombardeos siguen siendo regulares, aunque menos intensos que antes del alto el fuego. Las autoridades lanzan una alerta: las reservas de medicamentos se están agotando y cada vez es más difícil recibir atención médica en el territorio palestino.

Antes de la guerra, Ibtissam compraba sus medicamentos en cualquier farmacia de Gaza. Esta mujer de 58 años padece diabetes y también tiene problemas de tensión arterial. Hoy en día, se ve obligada a recorrer farmacias y hospitales para seguir su tratamiento. "Si necesito analgésicos o antibióticos, es un problema. Todos los medicamentos son caros. Lo que antes costaba 20 shekels (unos 5,30 €) ahora cuesta entre 60 y 70 shekels (entre 15 y 18 euros)", explica.

En Gaza, una pastilla de paracetamol, cuando hay, se vende por el equivalente a 2 euros. El problema es la escasez de productos, como explica Ala Saqr Halas, director del departamento de Farmacia del Ministerio de Sanidad. "Estamos hablando de una catástrofe farmacéutica, inminente o ya efectiva", afirma. "Hay una grave escasez en la lista de medicamentos y productos médicos esenciales. El 55 % de los medicamentos esenciales están agotados, el 71 % de los productos médicos… Nunca antes se había alcanzado este nivel de escasez".

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás precisa que son los servicios de urgencias los que más sufren la falta de medicamentos.

El 62 % de los medicamentos de atención primaria no están disponibles y los limitados suministros no cubren las necesidades de los pacientes según informó el domingo el propio Ministerio. Un total de 288.208 pacientes corren el riesgo de sufrir recaídas graves, incluyendo accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio, añadió la Sanidad gazatí.

La Lista de Medicamentos Esenciales, contemplado por Sanidad para su informe, es un listado internacionalmente reconocido y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este identifica los medicamentos más importantes para satisfacer las necesidades de salud prioritarias de la población. El 70 % de los medicamentos del servicio de oncología tampoco están disponibles; las pruebas de laboratorio y suministros para bancos de sangre solo cubren al 59 %; y existe un déficit del 38 % en servicios de urgencias y cuidados intensivos, que podría privar a 200.000 pacientes de atención de urgencias, de acuerdo al ministerio.

Por otra parte, sobre las evacuaciones médicas en Gaza, la OMS reportó semanas atrás que desde el inicio del conflicto (octubre de 2023) se pudieron efectuar 10.645, pero solo en el periodo entre julio de 2024 y fines del pasado noviembre más de 1.000 pacientes fallecieron mientras esperaban ser llevados fuera de la Franja para su tratamiento.

