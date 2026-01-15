Con la corresponsal de RFI en Jerusalén, Frédérique Misslin, y el enviado a Nuseirat, Rami al Meghari

La nueva fase del plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza establece una administración palestina tecnocrática y de transición para el enclave. Sobre este punto, los distintos movimientos palestinos acordaron en El Cairo. Hay consenso entre los 15 miembros. Al frente de este comité encargado de administrar el enclave está un ex viceministro, Ali Shaath. En cuanto al resto, sigue sin estar claro.

Desmilitarización de Hamás

El primer ministro israelí llamó a los padres de Ran Gvili, el último rehén de Hamás cuyos restos no han sido devueltos. Netanyahu les dijo que la devolución del cuerpo de su hijo era una prioridad máxima para Israel, pero que ya no es un requisito previo para la fase 2.

Hamás está ahora obligado a respetar los términos del acuerdo, asegura el jefe de Gobierno israelí. Y para los estadounidenses, el principal objetivo de la nueva fase es la desmilitarización de Hamás. No hacerlo tendría graves consecuencias, dijo Steve Witkoff.

Además del comité de gobernanza palestina, se espera la composición del "Consejo de Paz", que esta vez estará presidido por Donald Trump y probablemente por Nickolay Mladonov, exministro de Asuntos Exteriores búlgaro.

Reacciones de los palestinos

¿Pero cómo reaccionan los palestinos a este anuncio? En Nuseirat, hay quienes, como Hasan, abogado, se alegran. "Apoyo todo lo que permita al pueblo palestino salir de su sufrimiento. Esperemos que el propio Trump venga a gobernarnos: ¡es bienvenido! ", dice, añadiendo con voz baja: "Al menos nos desharemos de quienes nos controlan actualmente".

Para Faisal Abdallah, los anuncios sobre Gaza no son buenas noticias, especialmente la creación del comité de transición palestino. "Este comité podría acabar teniendo éxito a nivel operativo en términos de reconstrucción. Pero no a nivel político, no por el proyecto nacional por el que cientos de miles de personas se han sacrificado. El resultado es un organismo encabezado por la administración estadounidense. La gente lo recibe porque ha terminado o pondrá fin a la guerra, pero para el futuro no es prometedor", estima.

