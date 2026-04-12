Con AFP y AP

El italiano Yemaneberhan Crippa y la etíope Shure Demise, con nuevo récord femenino de la prueba, se proclamaron ganadores este domingo del Maratón de París en sus respectivas categorías. Crippa, nacido hace 29 años en Etiopía, hizo una mejor marca personal con 02:05.19, superando en cinco segundos al etíope Bayelign Teshager, mientras que el keniano Sila Kiptoo completó el podio, tercero a 10 segundos del vencedor.

Por su parte, Demise pulverizó el récord de la prueba femenina en más de un minuto, completando los 42,195 km por las calles de la capital gala en 02:18.34. La atleta de 30 años no fue la única en superar la marca de Judith Jeptum Korir, ya que cruzó la meta en la avenida Foch, frente al Arco del Triunfo, por delante de su compatriota Misgane Alemayehu (2:19:08), la keniana Magdalyne Masai (2:19:17) y otra etíope, Enatnesh Alamrew Tirusew (2:19:18).

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"Mi carrera en el maratón comienza hoy", declaró Crippa, añadiendo: "Por fin he encontrado el camino correcto. Ha sido increíble. Alrededor del kilómetro 33, me di cuenta de que sería mi día, y cuando, en el kilómetro 39, vi que mis rivales tenían dificultades, decidí atacar".

Crippa se convirtió así en el primer italiano en ganar el Maratón de París.

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