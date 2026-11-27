Golpes, cantos racistas y fuertes enfrentamientos con la policía, así quedó marcada la quinta jornada de la Liga Europa de fútbol, por actos de violencia en Francia y Georgia.

Antes del partido de la Europa League entre el Olympique de Marsella y el Levski Sofía (1-0 para los locales), aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las inmediaciones del estadio Orange Vélodrome. Los incidentes dejaron un saldo de cinco personas hospitalizadas por lesiones y otras seis atendidas en el lugar, según fuentes policiales.

La vicepresidenta búlgara, Mariya Gabriel, calificó las imágenes como "espantosas" y denunció una "violencia inadmisible contra los aficionados búlgaros". Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los hechos "con la mayor firmeza" durante una reunión con el primer ministro búlgaro en Bruselas. "Estos actos no quedarán impunes", aseguró, subrayando la colaboración entre ambos países para identificar a los responsables.

Las redes sociales y medios como L’Équipe difundieron videos donde se ven a seguidores del Levski Sofía realizando saludos nazis y, según testigos, profiriendo insultos racistas. La UEFA, organizadora del torneo, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre posibles sanciones.

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Aficionado del Levski Sofia de Bulgaria en el estadio del Marsella.

Georgia: tensión diplomática

A miles de kilómetros, en Batumi (Georgia), el partido entre el Beşiktaş turco y el Hapoel Beer Sheva israelí —trasladado desde Estambul por motivos de seguridad— también derivó en violencia. La cadena georgiana TV Pirveli informó de que unos aficionados turcos habían desplegado una bandera palestina y coreado consignas contra Israel antes de que interviniera la policía. Las fuerzas del orden utilizaron gas pimienta contra los aficionados, algunos de los cuales recibieron atención médica, según la agencia turca DHA. Los enfrentamientos fueron tan intensos que el partido incluso se interrumpió en el minuto 25. Finalmente, se reanudó tras media hora.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró seguir la situación "muy de cerca", mientras que el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, conversó telefónicamente con su homólogo georgiano para abordar los hechos.

El Ministerio del Interior de Georgia indicó en un comunicado que "tres agentes habían sufrido diversas lesiones como consecuencia de las acciones violentas de los aficionados" y añadió que se había detenido a 16 personas. Precisó que algunos aficionados habían lanzado asientos del estadio contra los agentes y desmintió las informaciones según las cuales la policía habría utilizado la fuerza en respuesta a la exhibición de banderas y pancartas a favor de Palestina.

Un aficionado del Besiktas recibe asistencia médica durante el partido de la Liga Europa contra el Hapoel Beer-Sheva, el 26 de noviembre de 2026 en Batumi, Georgia.

La UEFA, que había justificado el cambio de sede por "riesgos para la seguridad", enfrenta ahora críticas por no haber anticipado los disturbios. El Hapoel Beer Sheva, por su parte, emitió un comunicado exigiendo "medidas contundentes" contra los responsables.

En 2023, la UEFA impuso multas récord a clubes como el Lazio (por cánticos racistas) y el Legia Varsovia (por violencia), pero las sanciones económicas no parecen disuadir a los grupos más violentos.

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