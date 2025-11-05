Un hombre de 35 años embistió este miércoles con su vehículo a una decena de personas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, provocando varios heridos. En el momento de su arresto, el atacante gritó "¡Alá es grande!". El detenido es conocido por su consumo regular de alcohol y drogas.

Un hombre de 35 años atropelló "voluntariamente" este miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, anunciaron las autoridades.

El ataque dejó cinco heridos, dos de los cuales se encuentran "en estado de emergencia absoluta", según declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"No se dejó detener, prendió fuego a su vehículo, en el que (…) podría haber habido una o varias botellas de gas, pero eso lo confirmará la investigación", agregó, añadiendo que el sospechoso había sido detenido gracias a una pistola eléctrica y que estaba siendo interrogado.

La justicia investiga los hechos como "intento de asesinato", aunque por el momento de desconocen los motivos, indicó a AFP Arnaud Laraize, fiscal de La Rochelle.

En el momento de su detención, gritó "¡Alá es grande!" en árabe, indicó Laraize, días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis. El sospechoso, descrito como un marginal, dijo que se había radicalizado sólo en internet.

"Sin embargo, el móvil no está confirmado y la investigación deberá determinarlo", precisó el representante del ministerio público. El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común.

Por lo pronto, una fiscal adjunta de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) se desplazó al lugar "en calidad de observadora", pero, en estos momentos, la PNAT "no se ha hecho cargo" del caso y la investigación sigue en manos de la Fiscalía de La Rochelle.

El alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, indicó al diario Le Parisien que el hombre era conocido por "numerosos deslices", "principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol".

De las 10 personas heridas, cuatro se encuentran en estado crítico, según el fiscal.

