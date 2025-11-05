El gobierno francés ha suspendido las actividades de Shein en Francia mientras la plataforma china de venta en línea demuestra su respeto por las leyes francesas, anunció el miércoles el Ministerio de Economía.

"Por instrucción del Primer Ministro, el gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein durante el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todos sus contenidos cumplen finalmente con nuestras leyes y reglamentos", declaró Bercy en un comunicado.

"Los ministros deberán presentar un primer informe de situación en las próximas 48 horas."

Este anuncio coincide con la apertura en París de la primera tienda permanente del gigante asiático en el mundo, en medio de una polémica por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil, que está siendo investigada por la justicia francesa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por su parte, la plataforma china de venta en línea Shein anunció el miércoles la suspensión de las ventas de su marketplace en Francia.

"Esta medida permite llevar a cabo una revisión exhaustiva para garantizar el pleno cumplimiento de la ley francesa y los más altos estándares en términos de protección al consumidor", indicó el grupo en un comunicado.

Shein tomó esta decisión "a raíz de preocupaciones relacionadas con ciertas publicaciones realizadas por vendedores terceros independientes", según un comunicado de la empresa.

Una fuente cercana al caso precisó a la agencia de prensa AFP que este anuncio es independiente de la decisión del gobierno de iniciar un procedimiento de suspensión de la plataforma Shein en Francia.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más