La movilización social ha sido intensa en Francia durante las últimas semanas, con un movimiento de estudiantes de secundaria y universitarios al que se han sumado manifestantes que protestan contra el aumento del costo de la vida. Las protestas han congregado a multitudes en las calles, a seis meses de las elecciones presidenciales.

Los sindicatos y las direcciones de varios medios de comunicación llevan días denunciando agresiones de las fuerzas del orden contra periodistas, entre ellas golpes con porras e incluso un disparo con un lanzador de balas de goma (LBD), pese a que los reporteros llevaban brazaletes que los identificaban como miembros de la prensa.

Varias denuncias presentadas

Varios reporteros heridos han presentado denuncias penales, entre ellas una denuncia colectiva respaldada por una plataforma intersindical. «¡Laurent Nuñez, llame al orden a sus fuerzas policiales!», exigió esta plataforma en una carta abierta entregada al ministro del Interior durante una reunión celebrada el jueves.

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) también estuvo presente en el ministerio. La organización ha registrado 71 casos de periodistas que sufrieron obstáculos para cubrir las manifestaciones en Francia desde el inicio del movimiento estudiantil y de las protestas contra el alto costo de la vida. De esos 71 casos, 44 corresponden a agresiones físicas, 29 de ellas cometidas por las fuerzas del orden.

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«El ministro nos prometió que la situación sobre el terreno mejorará a partir del sábado», día en que están previstas nuevas manifestaciones, declaró a la AFP al término de la reunión Agnès Briançon, cosecretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ).

Protección de los periodistas y respeto del derecho a informar

Según los representantes sindicales, Laurent Nuñez indicó que pediría a los prefectos que recordaran a las fuerzas desplegadas sobre el terreno las normas del Esquema Nacional de Mantenimiento del Orden (SNMO), un documento del Ministerio del Interior, publicado en 2020 y modificado en 2021, que establece la doctrina francesa en materia de mantenimiento del orden público.

El SNMO establece que los periodistas deben estar protegidos y que se debe respetar su derecho a informar. «Le dijimos que el marco legal francés es bastante ejemplar. Solo hace falta aplicarlo», añadió Pablo Aiquel, secretario general de otro sindicato, el SNJ-CGT. «Nos escucharon», agregó.

El entorno del ministro confirmó a la AFP que se recordaría a las fuerzas del orden el papel de los periodistas contemplado en el SNMO y aseguró que el diálogo con los profesionales de la prensa continuará.

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