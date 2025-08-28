Un impulso para el movimiento ciudadano "Bloquons tout" (Bloqueemos todo), importantes sindicatos franceses se unen a la movilización que busca oponerse a la política de austeridad anunciada por el gobierno francés. Por ejemplo, la CGT llama a “organizar la huelga en todos los lugares donde sea posible” el próximo 10 de septiembre.

Un impulso para el movimiento “Bloqueemos todo el 10 de septiembre”. La CGT desea que esta movilización “sea un primer paso exitoso” y llama a “organizar la huelga en todos los lugares donde sea posible”. El sindicato lo anunció el miércoles 27 de agosto, tras reunir desde el martes a su comité confederal nacional.

“Ha surgido un movimiento ciudadano contra la violencia social y eso es una muy buena noticia», declaró a la AFP Thomas Vacheron, secretario confederal de la CGT, en referencia al movimiento nacido en las redes sociales. Sin embargo, no todos los interlocutores sociales están de acuerdo. La CFDT, la primera organización sindical del país, “no se unirá” al movimiento, afirmó el martes su líder, Marylise Léon, en el diario Le Monde. Tiene la intención de proponer, en la reunión intersindical prevista para el viernes, “una fecha de movilización común, porque el mundo laboral debe expresarse”.

“Bloquearlo todo, la desobediencia, no es el método de la CFDT. Y el sindicato no responde a las órdenes de los partidos políticos”, añadió/

El movimiento de protesta ciudadano "Bloquons tout" (Bloqueemos todo) busca oponerse a la política de austeridad anunciada por el gobierno francés. La convocatoria para manifestarse el próximo 10 de septiembre cuenta con el apoyo, entre otros, del líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, así como de figuras vinculadas al movimiento de los "chalecos amarillos".

Por su parte, el sindicato Unión Sindical Solidaria ha convocado una huelga y ha pedido apoyo al movimiento. Con el deseo de “construir un movimiento social” para “establecer otro reparto de la riqueza”, el sindicato se suma “a la construcción de una relación de fuerzas mediante la huelga en la intersindical del viernes 29 de agosto”.

El líder del sindicato Fuerza Obrera, Frédéric Souillot, se mantiene “al margen” del movimiento del 10 de septiembre. Su organización tomará una decisión durante la reunión intersindical del viernes. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, se mostró cautelosa en un primer momento con respecto a este movimiento. Interrogada el viernes en la radio France Inter, lo calificó de “nebuloso” y temió una “infiltración de la extrema derecha”.

Chalecos amarillos apoyan "Bloquons tout"

Dos antiguos "chalecos amarillos" contaron a RFI sus intenciones para el 10 de septiembre. Nicolas, empleado del sector público que se declara apolítico, reconoce no "tener la impresión de que habrá un estallido inmediato". No obstante, considera que eso no significa que no vaya a haber protestas ese día.

Además de participar en los debates en los canales de Telegram, Bloquons tout organiza reuniones locales con una decena de personas para discutir reivindicaciones y dar visibilidad al movimiento.

Patrick, otro ex chaleco amarillo, asegura que se sumará al bloqueo del 10 de septiembre. Para este trabajador de la construcción, "el pueblo está harto": "’Bloquons tout' significa manifestaciones, bloquear supermercados o estaciones de servicio, como lo hicimos nosotros en su momento", explica.

Con AFP

