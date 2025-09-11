Un informe parlamentario sobre TikTok publicado el jueves recomienda prohibir las redes sociales a los menores de 15 años e implantar un “toque de queda digital” para los jóvenes de entre 15 y 18 años, con el fin de intentar frenar la “trampa algorítmica” que puede afectar a la salud de los más jóvenes.

"Estas redes convierten en clientes a los jóvenes de un medio que les afecta física y mentalmente. El rol de un padre es educar y tienen que entender que educar es a veces prohibir", explica a RFI Rodrigo Arenas, diputado que forma parte de esta comisión parlamentaria que ha investigado los efectos piscológicos de TikTok en los jóvenes.

Esta comisión fue creada en marzo y ha estado entrevistándose con varias familias afectadas de distintas maneras por las redes sociales. También han escuchado a responsables de plataformas y a influencers para analizar el algoritmo que usa TikTok.

Para esta comisión "la conclusión es inequívoca". "TikTok ha puesto deliberadamente en peligro la salud y la vida de sus usuarios", dijo el presidente de la misma, el socialista Arthur Delaporte y anunció que había remitido el caso a la fiscalía de París por estos "posibles delitos de naturaleza penal" y también por "perjurio" de los directivos de la aplicación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las redes "crean adicciones y comportamientos de desocialización"

"La plataforma es consciente de los abusos, de que el algoritmo es problemático", asegura el diputado.

"A ningún padre, en 2025 en Francia, se le ocurriría darle de tomar alcohol a su hijo o a su hija, de la misma manera un padre tiene que entender que no les tiene que dejar acceso (a las redes) porque eso crea adicciones y comportamientos de desocialización que llevan incluso, a veces, al suicidio", agrega Arenas a RFI.

En 2024 un colectivo formado por siete familias presentó una denuncia en Francia contra TikTok acusando a la red social de empujar a sus hijos al suicidio.

“Para nosotros, los padres, es complicado moderar todo esto”, explica Géraldine, de 52 años, que forma parte del grupo de demandantes y desea permanecer en el anonimato.

En febrero de 2024, esta madre perdió a su hija, Pénélope, que se suicidó a los 18 años. Tras su muerte, descubrió los vídeos de autolesiones que su hija publicaba y veía en TikTok. “No fue TikTok lo que mató a nuestra hija, porque de todos modos ella no estaba bien”, explicó Géraldine a la AFP, pero la red social “empujó” a su hija hacia su malestar.

Ante la comisión, los responsables de TikTok, propiedad del grupo chino ByteDance, destacaron una moderación potenciada por la inteligencia artificial que les habría permitido retirar de forma proactiva el 98 % de los contenidos que infringían sus condiciones de uso en Francia el año pasado. Pero para los diputados, estos esfuerzos son “deficientes”, con normas “muy fáciles de eludir”. (con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más