El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, afirmó este miércoles que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, debía ser llevado ante la justicia tras el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Doha el martes, al considerar que este había "acabado con toda esperanza" de liberar a los rehenes en Gaza. Además, afirma que se están pensando su rol como mediadores en el conflicto.

En declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN, el primer ministro de Catar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, afirmó que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, debería ser llevado ante la justicia, y afirmó que Catar iba a repensar su papel de mediador en las negociaciones sobre una tregua en Gaza.

"El ataque que tuvo lugar en el territorio de Catar es una violación de nuestra soberanía. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, Catar es un mediador que ha participado en la mediación de numerosos conflictos. Cuando se instaló la oficina de Hamás en Catar, se hizo en coordinación y a petición de los estadounidenses y los israelíes", explicó

"Lo han utilizado como canal de comunicación para Gaza durante todos estos años. Se trata de terrorismo de Estado. Así es como califico este acto", agregó el primer ministro catarí.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Catar denuncia "una traición" de Israel

"Nos han traicionado. Cuando hablábamos con los israelíes, pensábamos que estábamos tratando con actores 'normales', pero Netanyahu no tiene límites. Debe ser llevado ante la justicia. Y creo que lo que hizo ayer simplemente acabó con toda esperanza para estos rehenes", denunció.

Al Thani también indicó que Catar "está reevaluando todo" en relación con su papel de mediador en las conversaciones —hasta ahora infructuosas— para lograr un alto el fuego en el conflicto provocado por el ataque de Hamás el 7 de octubre.

"He reflexionado sobre todo el proceso durante las últimas semanas y he llegado a la conclusión de que Netanyahu sólo nos está haciendo perder el tiempo", declaró a la CNN.

"Poner en tela de juicio" el rol de Catar

Para los analistas, este ataque tiene como objetivo "poner en tela de juicio" el rol de Catar en las negociaciones, según afirma a RFI Myriam Benraad, politóloga francesa y especialista en Oriente Medio.

El martes, la Fuerza Aérea israelí atacó a varios líderes de Hamás reunidos en un complejo de Doha, la capital de este país aliado de Estados Unidos y sede habitual de las negociaciones. Este ataque sin precedentes también provocó una inusual reprimenda del presidente estadounidense Donald Trump, gran aliado de Israel, quien se mostró "muy descontento" al respecto.

Benjamin Netanyahu había advertido a las autoridades cataríes: "Le digo a Catar y a todas las naciones que albergan a terroristas: deben expulsarlos o llevarlos ante la justicia. Porque si no lo hacen, lo haremos nosotros", amenazó.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más