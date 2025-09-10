Charlie Kirk, joven activista de derechas y aliado de Donald Trump, fue alcanzado por un disparo en el cuello este miércoles en un acto en la Utah Valley University. Tras ser trasladado a un hospital, el propio Trump anunció su fallecimiento poco después.

El joven de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, ha fallecido tras ser herido de bala este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el disparo, que le alcanzó en el cuello.

El propio Trump anunció su muerte en las redes sociales: "El gran y legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni llegó al corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que "hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares". Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

"Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido", decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Un 'influencer' de gran alcance

Con solo 31 años, Kirk tenía una gran influencia en la política estadounidense, ayudando al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso al poder del republicano el año pasado.

Con habilidades naturales para el espectáculo, Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 para promover puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz de referencia en cadenas de televisión y conferencias para la juventud de la derecha dura.

Utilizó sus enormes audiencias en Instagram y YouTube para construir apoyo a políticas antiinmigración, un cristianismo declarado y virales enfrentamientos con perturbadores en sus numerosos eventos universitarios.

Su presencia en los campus era vista por la derecha como un contraste bienvenido frente a las extendidas visiones liberales en la educación superior, aunque generó una oposición a menudo feroz.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más