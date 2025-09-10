El joven activista de derechas Charlie Kirk fue alcanzado por un disparo este miércoles en un acto en la Utah Valley University. Aliando de Donald Trump, de momento se desconoce su estado de salud.

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue herido de bala este miércoles en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos, según medios locales.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News. No se conocía en lo inmediato su estado de salud.

Un video del lugar parece mostrar a Kirk hablando bajo una carpa frente a unas miles de personas cuando se escucha el sonido de un único disparo. En las imágenes se ve a Kirk derrumbarse aparentemente en su silla antes de que la cámara se mueva rápidamente y comience a escucharse el pánico en el público.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de pies a cabeza. ¡DIOS LO BENDIGA!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Christine Nelson, de la policía de la Universidad del Valle de Utah, solo confirmó que "se produjeron disparos. Hemos pedido a las personas que se refugien en el lugar".

Una alerta enviada a los estudiantes indicó que una persona estaba siendo detenida. "Se disparó un solo tiro en el campus hacia un orador invitado. La policía está investigando ahora, el sospechoso está bajo custodia", decía la alerta, según Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba en el mitin, le dijo a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas. "La primera pregunta fue sobre religión. Él habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", dijo un conmocionado Chaffetz a la cadena.

"Ahora resultó que yo estaba mirando a Charlie. No puedo decir que vi sangre. No puedo decir que lo vi ser baleado, pero en cuanto se escuchó el disparo, él se echó hacia atrás. "Todos se tiraron al suelo, todos… mucha gente empezó a gritar, y luego todos empezaron a correr".

Un 'influencer' de gran alcance

Con solo 31 años, Kirk tiene una gran influencia en la política estadounidense, ayudando al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso al poder del republicano el año pasado. Con habilidades naturales para el espectáculo, Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 para promover puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz de referencia en redes de televisión y conferencias para la juventud de la derecha dura.

Ha utilizado sus enormes audiencias en Instagram y YouTube para construir apoyo a políticas antiinmigración, un cristianismo declarado y virales enfrentamientos con perturbadores en sus numerosos eventos universitarios. Su presencia en los campus es vista por la derecha como un contraste bienvenido frente a las extendidas visiones liberales en la educación superior, aunque ha generado una oposición a menudo feroz.

