El partido de la izquierda radical Francia Insumisa (La France insoumise, LFI) rechazó acreditar para sus jornadas de formación de verano (université d’été) al periodista de Le Monde Olivier Pérou, coautor del libro "La meute", que denuncia "las intimidaciones y las amenazas" en el seno de una formación política estructurada en torno a la figura de Jean-Luc Mélenchon.

El diario Le Monde denunció este jueves un "atentado contra la libertad de prensa". Su director, Jérôme Fenoglio, escribió en un artículo publicado en la página web del diario: "Elevamos la más firme protesta contra esta clara vulneración de la libertad de prensa y del acceso a la información". Pérou cubre en ese medio a los partidos de izquierda junto con Sandrine Cassini.

Las jornadas de verano (université d’été) de LFI se celebran del 21 al 24 de agosto en Valence (Drôme). En Francia, se trata de una reunión anual organizada por partidos o asociaciones políticas que combina conferencias, debates y talleres de formación para militantes y simpatizantes. Estas jornadas funcionan como un espacio de reflexión y de preparación política al inicio del nuevo curso, donde dirigentes, expertos e invitados externos intercambian ideas sobre el rumbo del movimiento.

Medida de exclusión inédita, denuncia Le Monde

Según el director de Le Monde, Jérôme Fenoglio, "ninguna formación política, fuera cual fuera su orientación, había adoptado hasta ahora una medida de exclusión de este tipo" contra un periodista del diario "en el marco de un evento de esta naturaleza".

En una reacción transmitida a la AFP por su oficina de prensa, LFI replicó que "los principios que rigen la libertad de información están acompañados de reglas deontológicas (respeto al contradictorio, protección de la vida privada, rigor, fuentes múltiples)".

Acusan a Pérou de haber inventado informaciones falsas

"Esos principios fueron ampliamente vulnerados en la obra que el señor Pérou dedicó a La France insoumise", continuó el movimiento, acusando al periodista de haberlo "gravemente difamado" y de haber "inventado informaciones falsas" sobre su vida interna.

Hasta la fecha, sin embargo, LFI no ha emprendido acciones judiciales por difamación o por informaciones falsas contra los dos periodistas que publicaron La meute.

"Contrariamente a lo que señala la dirección de Le Monde, esto no impide en absoluto que el diario esté representado en nuestras jornadas de verano. La redacción de Le Monde es más que bienvenida para cubrir este evento", concluyó LFI.

"No transigiremos en nuestra libertad de escoger a los periodistas que cubren nuestras secciones o eventos, porque forma parte integral de nuestra independencia editorial", insistió por su parte Fenoglio, destacando "la seriedad y el profesionalismo de Olivier Pérou y de Sandrine Cassini".

Consultada por la AFP, la Sociedad de Redactores de Le Monde (SRM) calificó la decisión de LFI de "indigna" y contraria a "la libertad de prensa". "Se trata de un precedente bastante grave", declaró la periodista Isabelle Mandraud, vicepresidenta de la SRM.

Publicado a inicios de mayo, La meute fue coescrito por Charlotte Belaïch (Libération) y Olivier Pérou. Este libro de investigación describe una organización estructurada enteramente en torno a la figura de Jean-Luc Mélenchon, donde las intimidaciones y amenazas son prácticas recurrentes. Tras su publicación, LFI rechazó en bloque las afirmaciones del libro.

