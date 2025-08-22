El jueves, el Senado argentino le propinó un duro golpe legislativo al gobierno de Javier Milei, al aprobar dos leyes que ya tenían media sanción de la cámara de Diputados: la de emergencia pediátrica y residencias, que tiene como objetivo una recomposición salarial y busca proteger al Hospital Garrahan, referente pediátrico del país; y la ley de financiamiento universitario, que ordena reforzar las partidas para funcionamiento de las universidades nacionales y para los sueldos de sus trabajadores

Fue una semana intensa en el Congreso argentino.

Tras la aprobación de la ley de emergencia pediátrica y de residencias y de la ley de financiamiento universitario es de esperar que llegue el veto del presidente Javier Milei, como ya ocurrió con otras iniciativas del Legislativo que el gobierno considera que atentan contra su plan de mantener a toda costa el superávit fiscal.

Pero el jueves no sólo se aprobaron esas dos normas, sino que el Senado también concretó el rechazo definitivo a cinco decretos de desregulación de organismos públicos que ya habían sido rechazados por Diputados. Entre otros, los decretos habían modificado un instituto dedicado a la tecnología agropecuaria, otro a la tecnología industrial y el banco nacional de datos genéticos.

El miércoles, el gobierno tuvo una de cal y una de arena en Diputados.

Por un lado, la oposición no consiguió los números para rechazar el veto presidencial a una ley que preveía subir los ingresos de los jubilados y la norma no se promulgará.

Por el otro, la Cámara Baja rechazó definitivamente el veto a la ley de emergencia en discapacidad, que entre otras cosas mejora las ingresos de los prestadores de servicios para personas con discapacidad.

El presidente dijo que prevé ir a la justicia para no tener que implementar normas que comprometan el gasto público.

