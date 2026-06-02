"Con una temperatura media de 13,8 °C, esta primavera de 2026 es la más cálida jamás registrada", indicó Météo France en un reporte que abarca los meses de marzo a mayo. El promedio de temperatura por arriba de la media es de +1,7 °C, superando a las primaveras de 2011 (+1,5°C) y 2020 (+1,3°C). "Los tres meses de la primavera 2026 han sido más cálidos de lo normal", concluyó.

El mes de mayo ha sido el referente como el momento del año que registra las temperaturas más altas. El de 2026 registró +2,0°C, convirtiéndolo en el segundo mes de mayo más cálido después de 2022.

Al final de la primavera se registró una "ola de calor sin precedentes" que afectó especialmente a una amplia zona del noroeste del país.

Variaciones climáticas

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Francia, el Reino Unido y Portugal registraron sus días de mayo más calurosos de la historia, ya que una "cúpula de calor" de aire cálido procedente del norte de África impulsó las temperaturas muy por encima de los niveles normales en toda Europa occidental.

Météo France también señaló que los suelos del país, que estaban muy húmedos al comienzo de la primavera, se habían vuelto "muy secos" al final de la temporada. "La ola de calor, combinada con la falta de precipitaciones, provocó que los suelos se secaran muy rápido y fue algo generalizado en todo el país", señaló la agencia meteorológica.

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