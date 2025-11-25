Leila y Carolina son compañeras de trabajo, al que llegan cada día en el transporte público. “Sinceramente, no me siento insegura en mi línea de tren. Diría que depende de las líneas en general”, dice Leila.

“Como mujer siempre sentimos inseguridad en el tren, o porque está vacío y solo hay una persona de la que desconfías, o porque está lleno y es más fácil que te toquen sin saber quién”, estima al contrario Carolina.

La violencia sexual en estos espacios, según datos de la Asamblea Nacional, ha aumentado un 86% en 10 años en la región parisina, alcanzando las 3.374 víctimas en 2024. La propia Leila lo ha padecido: “Una vez, había un joven sentado frente a mí que fingía atarse los cordones de los zapatos. Pero yo llevaba pantalones cortos y aprovechó para acariciarme la entrepierna. En otras ocasiones hay hombres que han aprovechado cuando hay mucha gente para pegárseme y ponerme la mano en los senos y el trasero”, cuenta.

Carolina, por su parte, ha sido testigo: “He visto a hombres que siguen a las chicas al salir del metro. Tal vez ya las ha mirado, las asustan y al huir, ellos las siguen con la mirada”. Ambas están de acuerdo en que se destinen vagones de tren sólo para las mujeres como ya existe, por ejemplo, en México y Brasil.

“Sí que estoy de acuerdo, pero no sé si a la gente en Francia le gustaría eso”, señala Leila. “Queremos sentirnos cómodas en los mismos ambientes, en el mismo entorno que los hombres, pero al mismo tiempo con lo que ocurre vemos que no es posible y necesitamos algunas soluciones temporales. Pero creo que lo principal es intentar educar a los hombres”, considera Carolina.

32.000 personas ya han firmado una petición en línea para la implementación de esta medida, mientras que los responsables del metro aseguran que buscan otras medidas para evitar que estas agresiones se repitan.

