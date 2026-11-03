Con AFP

Decididos a "no ceder en nada" ante los anuncios del gobierno, que consideran insuficientes, las organizaciones juveniles llamaron a bloquear este martes liceos y facultades, y a sumarse a la huelga convocada por los sindicatos el jueves contra el costo de la vida.

Un total de 48 sobre alrededor de 3.700 liceos franceses estaban bloqueados a las 09H30, indicó el ministerio de Educación Nacional. Las autoridades esperan también entre 15.000 y 30.000 manifestantes este martes en la capital. Pero si bien el colectivo Interfac Île-de-France quería manifestarse entre el Panteón y la sede de la organización patronal Medef, se topó con el veto de la prefectura que propuso un recorrido por la periferia.

"Sólo nos han dado migajas"

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Desde mediados de septiembre, los estudiantes de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años, denuncian la falta de profesores, aulas deterioradas, horarios extensos e incómodos y un sistema de acceso a la universidad opaco.

El gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, que dejará el poder en mayo, prometió algunas medidas, entre ellas limitar el número de alumnos por clase, un mayor número de docentes y modificar el sistema de admisión a la universidad, sin éxito.

"Nos han presentado reformas solo para atenuar el movimiento y que paremos, pero no va a funcionar porque sólo nos han dado migajas", explicó a AFP Soline, de 16 años, durante el bloqueo ante un liceo de Toulouse, en el sur de Francia.

"Sería difícil estar en contra de ellos", abundó Raphaël Gironimi, profesor de Matemáticas y miembro del sindicato Snes-FSU, que explicó que "hay 35 alumnos por clase" y "un edificio que no está adaptado ni al calor extremo ni al frío intenso".

Las universidades también

En París, la universidad Dauphine-PSL permanecerá cerrada hasta el jueves, día de la huelga convocada por los principales sindicatos en Francia, indicó su rector, Bruno Bouchard, a la radio RTL. La Sorbona-Nouvelle tampoco abrirá este martes.

"Hay que seguir demostrando, sobre todo en Matignon, que las universidades siguen movilizadas, que esto no se detendrá tan fácilmente y que ahora hay que responder con medidas concretas", afirmó a la AFP Suzanne Nijdam, presidenta de la FAGE, la principal organización estudiantil.

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