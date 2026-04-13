El caso Lafarge es un sonado escándalo que salpicó a una gran empresa del CAC 40. Este lunes, la justicia francesa sentenció que la cementera actuó para preservar sus intereses económicos en una Siria sumida en el caos, de la que las demás multinacionales ya se habían retirado.

"Financiar actos terroristas"

Como consecuencia, un tribunal parisino declaró culpable a la empresa francesa, así como a ocho antiguos directivos, de financiación del terrorismo en 2013 y 2014 por haber pagado a yihadistas para mantener activa una fábrica durante la guerra en Siria.

"Esta forma de financiación de las organizaciones terroristas, y principalmente del Estado Islámico, fue fundamental para que la organización terrorista se hiciera con el control de los recursos naturales de Siria, lo que le permitió financiar actos terroristas tanto en la zona como en el extranjero, especialmente en Europa", subrayó la presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

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La empresa estableció una "auténtica asociación comercial con el EI", afirmó asimismo, señalando que la cuantía abonada a las organizaciones yihadistas contribuía a la "extrema gravedad de los hechos".

Condenas a prisión

La empresa, absorbida por la suiza Holcim, realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, entre ellas el Estado Islámico (EI), por un importe de cerca de 5,6 millones de euros, afirmó el tribunal correccional de París en la sentencia. Esto les permitió "preparar atentados terroristas", en particular los de enero de 2015 en Francia, añadió.

El exdirector general Bruno Lafont fue condenado a seis años de prisión, con encarcelación inmediata, por financiación del terrorismo. El tribunal correccional de París también ordenó la encarcelación inmediata del exdirector general adjunto Christian Herrault, condenado a cinco años de prisión, y condenó a otros siete ex responsables de la cementera a penas que van de 18 meses a siete años de prisión.

Durante el juicio celebrado entre noviembre y diciembre, la defensa trató de desmentir que su fábrica en Jalabiya permaneció activa por razones puramente financieras, en detrimento de la seguridad de su millar de empleados.

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