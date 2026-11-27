Ya había varios indicadores preocupantes desde hacía unos meses: el poder adquisitivo en descenso debido a la inflación, el desempleo que alcanzó el 8,2 % en el tercer trimestre, el clima empresarial que sigue empeorando. Esta recesión técnica, por tanto, se venía gestando desde hacía tiempo. No deja de ser, sin embargo, una mala noticia para el Gobierno, que aún esperaba un crecimiento del 0,5 % este año.

Para lograrlo, se necesitaría un auténtico repunte y, lamentablemente, la economía francesa no va por ese camino. Las cifras del INSEE, el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia, lo demuestran: la inversión retrocede aún más de lo previsto, mientras que la producción industrial también decepciona. Y el comercio exterior, que había impulsado el crecimiento el año pasado, se encuentra ahora en horas bajas.

Queda el consumo, el único motor con el que la economía aún puede contar. Ha crecido ligeramente en el tercer trimestre, un 0,3 %. Pero el INSEE ha hecho los cálculos: para alcanzar el 0,5 % en el conjunto del año, se necesitaría un crecimiento del 1,4 % en los últimos tres meses…

Preocupación de los mercados

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Esta situación preocupa, evidentemente, a los mercados, que no dejarán de seguir con atención, en la tarde de este viernes 27 de noviembre, la publicación por parte de la agencia S&P de su informe sobre la deuda francesa, en el que expondrá su valoración de la capacidad de Francia para reembolsar sus préstamos. Quizá se trate entonces de una nueva señal de alarma, aunque el antiguo gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, subraya que los mercados no han esperado a ello para manifestar sus dudas respecto a Francia.

"Los prestamistas internacionales, los famosos mercados financieros, ya han mostrado su desconfianza hacia Francia. La crisis presupuestaria, en cierto modo, ya ha comenzado. A principios de año, Francia se financiaba a un tipo de interés de alrededor del 3,5 % para los bonos a 10 años. Sin embargo, hoy en día estamos casi al 5 % y nos financiamos un 1,5 % más caro que Alemania. Incluso nos financiamos más caro que Italia, algo que nunca había ocurrido", explica de Galhau.

Este tipo de interés más elevado para el Estado y, por extensión, para las empresas y los particulares, tiene consecuencias muy reales para la economía. Obliga a Francia a destinar cada año más dinero simplemente a pagar los intereses.

"La deuda nos cuesta cada año 10 000 millones de euros más. Estamos destinando a gastos del pasado lo que necesitaríamos para gastos del futuro, como la educación o el clima", añade François Villeroy de Galhau. En este momento, se prevé que la carga de los intereses de la deuda supere incluso los 100 000 millones de euros a partir de 2028.

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