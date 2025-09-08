El primer ministro François Bayrou pierde el voto de confianza en la Asamblea Nacional y dimitirá como primer ministro. El presidente Emmanuel Macron podría convocar nuevas elecciones legislativas o nombrar un sustituto, opción más probable.

Por primera vez en la historia de la Quinta República, un gobierno ha caído en una moción de confianza. El primer ministro François Bayrou contó 194 votos a favor y 364 en contra en la votación en la Asamblea Nacional.

Bayrou deberá presentar la dimisión de su gobierno al presidente de la República, Emmanuel Macron.

El anuncio en julio de su plan de recortes, que incluía la supresión de dos días feriados, relanzó el malestar social en Francia, donde el miércoles se prevé una jornada de protestas bajo el lema: "Bloqueemos todo".

Elecciones legislativas o sustituto

En este contexto, la presión se cierne sobre Macron, que debe decidir si convoca nuevas elecciones legislativas anticipadas, o designa otro primer ministro, tras fracasar con el conservador Michel Barnier en 2024 y con Bayrou.

Ambos escenarios no están exentos de riesgos. Mathieu Gallard, del instituto de sondeos Ipsos, asegura que la crisis podría continuar incluso si se celebran nuevos comicios legislativos.

"Ninguno de los tres bloques [izquierda, centroderecha y ultraderecha] tiene un apoyo electoral que le permita obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional", resume el experto.

La líder ultraderechista Marine Le Pen, fuerte en los sondeos, ya pidió la convocatoria "ultrarrápida" de estos comicios, aunque no podría presentarse al pesar sobre ella una pena de inhabilitación.

Este lunes, la justicia francesa fijó su juicio en apelación entre el 13 de enero y el 12 de febrero.

Un eventual nuevo primer ministro se enfrentaría al reto de conciliar los reclamos de la oposición. Macron abogó la semana pasada por que su actual gobierno tienda la mano a los socialistas para buscar la estabilidad.

Entre los nombres que circulan para suceder a Bayrou están los ministros actuales de Defensa, Sébastien Lecornu; de Economía, Éric Lombard; de Justicia, Gérald Darmanin, y de Sanidad, Catherine Vautrin, entre otros.

Riesgos

Aunque en 2024 Macron necesitó casi dos meses para nombrar a Barnier, en esta ocasión el nuevo nombramiento podría ir más rápido, máxime cuando la incertidumbre política parece trasladarse a los mercados financieros.

El viernes, la agencia Fitch tiene previsto anunciar su nueva calificación de la deuda soberana de Francia. En marzo ya advirtió que la degradaría si no lograba aplicar un "plan creíble" que permita reducirla a medio plazo.

La caída de un nuevo gobierno podría abocar a Macron a la dimisión, pese a que su mandato termina en 2027. El presidente ya descartó este escenario, que un 64% de franceses quiere según un sondeo reciente de Odoxa-Backnone, y que la izquierda radical ya reclama.

Los nueve meses de gobierno de Bayrou también estarán marcados por el escándalo Bétharram sobre supuestas agresiones físicas y sexuales durante décadas en este colegio católico del sur de Francia al que fueron sus hijos.

Los ponentes de una comisión parlamentaria señalaron su "falta de actuación" para frenarlas cuando era ministro de Educación en los años 1990. Bayrou denunció un "tribunal político", lo que enfadó a las víctimas

