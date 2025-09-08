Durante más de 50 horas, una comunidad de jugadores en línea se movilizó a favor de Acción contra el Hambre. Una iniciativa solidaria de nuevo tipo que este año batió todos los récords de generosidad con 10 millones de euros recaudados.

Es la sexta vez que la plataforma de gaming Twitch convoca a los internautas para reunir fondos. Este fin de semana, el ZEvent 2021 rompió todas las marcas: diez millones de euros destinados a la ONG Acción contra el Hambre, casi el doble de lo alcanzado el año pasado, cuando se recolectaron 5,7 millones a favor de Amnistía Internacional.

Todo parte por iniciativa de Adrien Nougaret (@Zerator), un montpellerino especializado en la organización de eventos en Twitch, y de Alexandre Dachary (@alexdach). A su alrededor, decenas de streamers influyentes de la popular plataforma, así como personalidades invitadas de YouTube.

Reunidos en el Palacio de Congresos de La Grande-Motte, en el sur de Francia, durante tres días, los streamers propusieron videojuegos, actividades, desafíos y espectáculos transmitidos en sus canales. El streamer especializado en política Jean Massiet, por ejemplo, organizó un vuelo en Flight Simulator entre Montpellier y Moscú. Otro momento destacado fue “Questions pour un streamer”, versión en Twitch del célebre programa televisivo Questions pour un champion, animada por el presentador Samuel Étienne y el videasta Étoile.

Para motivar a su comunidad, cada animador fijó sus propios “donation goals” para cada meta alcanzada. Uno prometió cantar en el escenario del Hellfest 2022, otro se comprometió a recorrer Europa en autostop si lograba reunir 150.000 euros. El streamer Mister MV, por su parte, interpretó el último libro de Nicolas Sarkozy con autotune. Un humor desenfadado al servicio de la solidaridad.

El presidente Emmanuel Macron destacó en un tuit la proeza y felicitó a los internautas por esta acción solidaria inédita, que moviliza a un público más joven a través de una comunidad de jugadores en línea.

