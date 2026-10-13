La Fiscalía Nacional Antiterrorista anunció este martes que se hace cargo del caso del tiroteo, el lunes, en una escuela secundaria de Aubagne en la que adolescente de 14 años abrió fuego con un rifle de caza, hiriendo al director del centro y a una maestra antes de ser desarmado.

Se ha abierto la investigación por “intentos de homicidio en relación con una actividad terrorista, asociación ilícita con fines terroristas para cometer delitos contra las personas e infracciones a la legislación sobre armas, en relación con una actividad terrorista”, precisa la Fiscalía Nacional Antiterrorista en su comunicado.

Las primeras investigaciones realizadas, “en particular el análisis de los soportes digitales del menor, ponen de manifiesto su probable pertenencia al movimiento True Crime Community (TCC), así como que la acción criminal ocurrida en su escuela se inscribe en dicha ideología”, explica la Fiscalía Nacional Antiterrorista.

La TCC es “un ecosistema de comunidades digitales que glorifica a los autores de matanzas masivas e incita, en ciertas formas, al uso de la violencia extrema”, precisa esta fiscalía.

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Las investigaciones se han encomendado a la Subdirección Antiterrorista (Sdat), como servicio coordinador, a la Dirección General de Seguridad Interna (DGSI) y a la Dirección Zonal de la Policía Nacional Sur (DZPN).

“Se darán más detalles una vez que concluya la detención preventiva en curso” del menor de 14 años, alumno de tercer año de secundaria de ese centro, concluye la PNAT.

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