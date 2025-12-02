El fin de la exención de las tasas de matrícula diferenciadas para una parte de los estudiantes que no proceden de un país de la Unión Europea se votó por 18 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, según informó la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

La medida afectará a los estudiantes no europeos, excepto a los “estudiantes en el exilio” y a los que “figuran en la lista de los 44 países menos adelantados definidos por la ONU”, precisó la universidad.

Esta posibilidad de diferenciar las tasas de matrícula se abrió con la estrategia “Bienvenue en France” (Bienvenidos a Francia), puesta en marcha en 2019. Sin embargo, muchas universidades, entre ellas Paris 1, no la habían adoptado hasta ahora.

“Esta medida se votó a regañadientes y bajo la presión presupuestaria, mientras que la universidad se negaba a ello desde 2019”, y ello a pesar de que “desde hace varios años sufre la multiplicación de medidas decididas por el Estado, con un impacto presupuestario indudable”, subrayó París 1.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La universidad “espera poder revocar esta decisión tan pronto como recupere una situación presupuestaria más estable”, añadió.

Hasta 3.941 euros por un máster

Con esta medida, estos estudiantes extranjeros deberán pagar ahora 2.895 euros por un año de licenciatura, frente a los 178 euros actuales, y 3.941 euros por un máster, frente a los 254 euros actuales, según las cifras del organismo público Campus France.

Un centenar de profesores-investigadores y personal de la Universidad París 1 denuncian en un artículo de opinión y una carta abierta a la rectora de la Universidad París 1, Christine Neau-Leduc, publicados el sábado en la página web Afrique XXI, unas “medidas discriminatorias” cuyas consecuencias serán “catastróficas” para estos estudiantes.

Para Marie-Emmanuelle Pommerolle, profesora titular de Ciencias Políticas en París 1 y firmante del artículo de opinión, esta medida “es una línea roja”. Afectará a los estudiantes procedentes del Magreb, África o América Latina “a quienes ya se les pide que provisionen sus cuentas bancarias, que tienen que pagar los gastos de visado y el alquiler”, subrayó. “Pedirles que paguen 4000 euros nos parece poco realista”, añadió.

Una asamblea general que reunió a unos 200 estudiantes y miembros del personal ya había manifestado su oposición la semana pasada.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más