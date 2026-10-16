Con Laura Martel, enviada especial al juicio

En el momento de los alegatos finales de este viernes, el fiscal no tendrá que esforzarse mucho para probar la culpabilidad de Selma Tahar Aouidate. A pesar del peso decisivo, y demostrado, de su hermano Fodil en la radicalización y partida de la familia, Selma Tahar Aouidate admite haber "adherido a la yihad armada", haberse ido a Siria "por elección" y haber "consolidado" el proyecto del califato con su presencia. Lo que está en juego no es pues su culpabilidad sino la sentencia y, por tanto, si se considera que la acusada ha evolucionado, y cuánto.

Un anclaje ideológico duradero

Llegó a Siria en mayo de 2014 y abandonó la organización Estado Islámico en enero de 2019. Esta longevidad es un signo de un anclaje ideológico duradero para los investigadores. Ella dice que, a pesar de un matrimonio forzado, la violencia de su marido, los abusos del EI, los atentados, pasó un año y medio "viviendo día a día", "entre la validación y la negación", señala la psiquiatra.

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Un periodo marcado por conmociones –como presenciar abusos, o los atentados del 13 de noviembre en París– que crearon las primeras grietas. Luego, en 2016, llegó "una primera revelación" cuando vio el video del piloto jordano quemado vivo: "Me dije a mí misma: ¡me uní a esto, soy una de las personas que hizo esto!" Al año siguiente, ella hizo su primer intento de marcharse, dice.

"El trabajo no ha terminado"

"En aquel momento, dejar el EI era muy difícil", explica Selma. Existía "el riesgo de muerte, las dificultades materiales", pero sobre todo, insiste, "el largo camino" del distanciamiento ideológico. "Cuando uno ha renunciado a todo por esto, ¡es difícil admitir que destruí mi vida con mis propias manos!", exclama.

Desde entonces, dice que ha "evolucionado mucho", y aún más durante sus cinco años y medio de detención en Francia. Algo que confirma el psiquiatra experto. Sin embargo, Selma Tahar Aouidate admite: "El trabajo no ha terminado". Un trabajo que espera hacer fuera de la cárcel: "Hoy, soy la única que toma decisiones en mi vida. Pienso en mí misma, en mis hijos, en seguir adelante", afirma la mujer.

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