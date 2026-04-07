El accidente se produjo a las 07H00 (05H00 GMT) entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de Francia, precisó la compañía de trenes SNCF.

Veintisiete personas resultaron heridas, según estas fuentes.

Por el momento ni la compañía ferroviaria ni la prefectura local precisaron las circunstancias del accidente.

El tráfico ferroviario estará interrumpido en la zona de la colisión hasta la noche del martes, precisó la SNCF.

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La víctima fallecida es el conductor del tren. Según una portavoz de la prefectura, el camión transportaba material militar. El conductor del camión se encuentra detenido, según informó a la AFP una fuente judicial.

En Francia, los accidentes en las líneas de tren de alta velocidad son poco frecuentes en comparación con los ferrocarriles tradicionales.

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