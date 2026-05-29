Tras los disturbios registrados en celebraciones anteriores, con daños en comercios y detenciones en la capital, las autoridades han reforzado el dispositivo judicial y policial. Hasta siete magistrados estarán de guardia, junto a turnos especializados que se mantienen activos.

El sistema para menores ha sido adaptado en coordinación con fiscalías cercanas para agilizar la respuesta, especialmente ante posibles incidentes fuera de París.

La Fiscalía priorizará las comparecencias inmediatas desde el sábado, incluso antes de los momentos de mayor afluencia. También podrán abrirse investigaciones judiciales si los hechos requieren actuaciones más allá del periodo de detención. Los delitos graves que no conlleven arrestos inmediatos serán objeto de investigaciones posteriores.

En caso de victoria del PSG, se prevé una presentación del trofeo el domingo en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel. La zona sería acordonada, con restricciones de estacionamiento desde el sábado por la noche y limitaciones de circulación el domingo. El recinto podría acoger hasta 80.000 personas.

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Las autoridades descartan un desfile en los Campos Elíseos y consideran el Campo de Marte como opción prioritaria, aunque aún no definitiva. Esta posibilidad ha generado críticas de la oposición municipal, que denuncia falta de consulta previa con vecinos y autoridades locales. Según fuentes cercanas, ya se han producido reuniones entre la prefectura, el Ayuntamiento y los distritos afectados.

El PSG asumiría los costes de reparación en caso de daños. Para el día del partido, la policía anticipa una afluencia masiva en la capital, potencialmente superior a la registrada en anteriores finales del club.

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