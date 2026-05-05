El pulso judicial y diplomático se endurece. A pesar de las peticiones de liberación inmediata, el juez israelí decidió mantener detenidos al español de origen palestino Saif Abu Keshek y al brasileño Thiago Avila, las dos figuras más notorias de la flotilla “Global Sumud”, según informa nuestro corresponsal en Jerusalén, Michel Paul.

“El tribunal ha prolongado su detención por dos días”, anunció Miriam Azem, de la ONG israelí de defensa de los derechos humanos Adalah. Las autoridades habían solicitado una prórroga de cuatro días, precisó.

A través de sus abogados, los activistas denuncian condiciones de detención indignas y la violencia física sufrida durante su traslado forzoso a Israel. Aseguran que fueron golpeados y mantenidos en posiciones de estrés durante más de 48 horas en el mar. Thiago Ávila declaró a los abogados que lo habían “arrastrado boca abajo y golpeado con tanta violencia que perdió el conocimiento en dos ocasiones”. Añadió que, desde su llegada a Israel, lo habían “mantenido en aislamiento, con los ojos vendados”, según Miriam Azem.

Las autoridades israelíes rechazaron estas acusaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó por otro lado que ambas personas estaban vinculadas a la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA), un grupo acusado por Washington de “actuar clandestinamente en nombre” del grupo terrorista palestino Hamás.

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La organización Adalah Adalah afirmó que el fiscal del Estado había presentado una lista de los delitos de los que se acusaba a ambos, entre los que se incluían “ayudar al enemigo en tiempo de guerra” y “pertenencia a una organización terrorista y prestación de servicios a la misma”.

Brasil y España denuncian su detención

Las acusaciones han provocado una reacción hasta en las más altas esferas del Estado español: el ministro de Relaciones Exteriores denuncia una “detención ilegal” y niega rotundamente cualquier vínculo entre los activistas y Hamás. Este domingo, volvió a exigir la “liberación inmediata” de su ciudadano, precisando que el cónsul de España en Tel Aviv había acompañado al “español detenido ilegalmente” a la audiencia. Para el presidente de Gobierno; Pedro Sánchez, Israel ha vuelto a violar el derecho internacional contra una flotilla civil en aguas internacionales, precisa nuestro corresponsal en Madrid, François Musseau.

Por su parte, los servicios de inteligencia israelíes afirman que estos interrogatorios son necesarios para determinar la implicación de ambos hombres en actividades prohibidas. En señal de protesta, Thiago de Ávila y Saif Abukeshek han iniciado una huelga de hambre. Mientras que sus 170 compañeros de viaje fueron inmediatamente deportados a Grecia, el destino de ambos hombres queda pendiente de la próxima audiencia, prevista para dentro de dos días.

Ya en 2025, la flotilla Summud, que partió de Barcelona con la misión de romper el bloqueo humanitario sobre Gaza, había provocado fuertes tensiones entre Madrid y Tel Aviv. Las fuerzas israelíes interceptaron entonces esas embarcaciones de una manera escandalosa, según el gobierno socialista español.

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