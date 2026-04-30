La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

El gobernador apareció por la tarde en su camioneta en Culiacán y aseguró desde la ventana de su auto a la prensa local que está "tranquilo trabajando por Sinaloa", que no "va a pasar nada" y que hasta este miércoles no estaba enterado de las acusaciones en su contra.

Antes dijo en su cuenta de X que las acusaciones "carecen de veracidad y fundamento alguno".

Se trata de un ataque "al movimiento de la 'Cuarta Transformación'", dijo en referencia al partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La fiscalía de Estados Unidos asegura que Rocha Moya y otros nueve "antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden" se asociaron con el Cártel de Sinaloa "para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos".

A comienzos de la semana, en una entrevista a RFI, el profesor de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, vaticinaba este tipo de anuncios por una necesidad de legitimarse de la actual administración.

"Trump se está enfrentando a unas elecciones intermedias el próximo noviembre, en las que puede perder las mayorías republicanas en el Congreso. Por eso tiene que mostrar rotundos triunfos en un ámbito en el que, hasta ahora, su administración ha mostrado fracasos: más inflación, el desastre en la guerra con Irán, la situación con Israel. El mandatario estadounidense tiene que mostrar que controla la frontera con ejemplos clarísimos para sus electores. Tiene que mostrar que es un presidente fuerte, que va a impedir que el fentanilo, las drogas y los migrantes crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos. Entonces, ante un Trump desesperado por mostrar éxitos de cara a las elecciones de noviembre, es muy posible que los conflictos políticos continúen. Y yo le puedo anticipar, como primicia, que el gobierno norteamericano piensa activar causas importantes contra políticos de primer nivel en México".

Autoridades, infiltradas por cártel de Sinaloa

Entre los funcionarios señalados están también el senador por Morena, Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

Estas acusaciones se dan tras días de reclamos entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en el vecino estado de Chihuahua, sin el consentimiento de autoridades mexicanas. Los agentes fallecieron en un accidente de tráfico en territorio mexicano.

Apenas la semana pasada, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, criticó la corrupción en el país al inaugurar unas obras en Sinaloa.

En Culiacán, pobladores señalaron que la posible colusión del gobernador con el crimen organizado explica la crisis de seguridad en el estado.

En su primera respuesta, la cancillería mexicana se mostró sorprendida por la forma pública en que se anunció la acusación contra el gobernador, al señalar que se violó la "confidencialidad" de los tratados entre México y Estados Unidos.

"Por esta razón se enviará un extrañamiento" a la embajada estadounidense, dijo la cancillería en un comunicado.

Sin mencionar expresamente a Rocha Moya, la cancillería dijo que el gobierno estadounidense presentó la tarde del martes solicitudes de extradición de "diversas personas".

Por su parte, la fiscalía general mexicana dijo que abrió una investigación para conocer si "la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal" para solicitar órdenes de aprehensión.

Añadió que la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Estados Unidos "no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes".

Vínculos con los "Chapitos"

La fiscalía de Nueva York señala que la facción de los hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, conocida como "Los Chapitos", ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.

"A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los 'Chapitos', a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos", dice el documento.

El "Chapo" purga cadena perpetua en Estados Unidos. Dos de sus hijos, exlíderes de los "Chapitos", también se encuentran presos en ese país.

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