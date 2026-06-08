"Varios edificios se han derrumbado. Algunas casas también se han desplomado", declaró Robert Dagon, un responsable de la policía de General Santos, gran ciudad de la isla de Mindanao.

Videos publicados en Facebook, autenticados por la periodistas de la AFP, muestran un centro comercial que alberga un restaurante de comida rápida de la cadena Jollibee derrumbarse en la provincia de General Santos, mientras que otro edificio en el campus de una escuela local se ha desplomado en otro lugar.

El sismo dejó al menos ocho muertos y causó importantes daños materiales en el sur de Filipinas, indicó la policía en un balance aún preliminar.

Una réplica de magnitud 6,1 golpeó el sur de Filipinas. Este nuevo temblor se produjo en el mar a una profundidad de 67 kilómetros, a unos ocho kilómetros de la provincia de Sarangani en la isla de Mindanao, indicó el USGS.

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El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), con sede en Hawái, advirtió que olas de tsunami eran posibles «en las próximas tres horas» a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Taiwán y hasta Japón. Según el PTWC, son posibles olas de entre 1 y 3 metros por encima del nivel de la marea en las costas de Filipinas y de entre 0,3 y 1 metro para Indonesia y Malasia.

Órdenes de evacuación

El presidente filipino Ferdinand Marcos suspendió las clases en las zonas afectadas de Mindanao y llamó a los habitantes de las zonas costeras a evacuar de inmediato. "Pónganse a salvo en un terreno más alto ahora mismo. No esperen", declaró. "Su vida es más importante que todo lo que dejen atrás".

Indonesia ordenó la evacuación de zonas situadas al norte del archipiélago. Las áreas afectadas son Manado, capital de Célebes del Norte, situada a unos 1.700 km al sur del epicentro del sismo, así como el norte de la provincia de Gorontalo y las islas Sangihe, donde los residentes recibieron "la orden de evacuar de manera ordenada hacia terrenos más elevados", indicó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres en un comunicado.

Indonesia levantó finalmente la alerta de tsunami pocas horas después del sismo. La alerta de tsunami "ha sido levantada" cuatro horas y media después de su emisión, según el sitio de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG). La agencia registró pequeñas olas de tsunami en al menos nueve lugares en Indonesia, siendo la más alta de 0,75 metros en la isla indonesia de Sangihe, a unos 1.000 km al sur del epicentro del sismo ocurrido en Filipinas.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió por su parte un aviso de tsunami a lo largo de su costa pacífica, desde las islas septentrionales de Okinawa hasta el este de Tokio. Se prevé que las olas lleguen a las costas japonesas hacia las 11:30 hora local (02:30 TU) y que no superen 1 metro.

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