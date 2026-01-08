RFI. Jean-Michel Blanquer, usted vivió varios años en Colombia, donde fue investigador en el Instituto Francés de Estudios Andinos (Bogotá). También dirigió el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de París. Actualmente dirige el grupo de reflexión Terra Academia y el colectivo Laboratoria de la República. Vamos a analizar con usted el impacto de la operación estadounidense de captura de Maduro. ¿Cómo salir de la crisis desatada por la operación de captura de Maduro lanzada por la administración Trump?

Blanquer. Lo más importante ahora es garantizar una solución política a la transición democrática de Venezuela y avanzar hacia la latinoamericanización de este proceso. Soy consciente de que es difícil porque existe una gran división entre los gobiernos latinoamericanos, una división que se remonta a varios años y que afecta también a los organismos de integración regional. Pero, a pesar de estos obstáculos, creo que la iniciativa de Brasil con México y otros países es relevante. Es la vía que hay que apoyar para evitar que la solución venga exclusivamente de Estados Unidos. Creo más bien en una regionalización de la solución.

RFI. ¿Algo similar a lo que ocurre con la guerra en Ucrania, donde Europa apoya a Kiev?

Blanquer. Sí, así es. Esto refleja una tendencia mundial para enfrentar este tipo de crisis. En Ucrania, Europa tiene una legitimidad regional particular. Debe ocurrir lo mismo en África y, de igual forma, en América Latina. Es responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos demostrar que pueden tener esta visión, y es responsabilidad de Europa apoyar esta tendencia. Esta mentalidad prevalece, por ejemplo, en España y en Francia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Quisiera subrayar un detalle histórico: es la primera vez que Estados Unidos realiza una intervención militar directa en América del Sur. Si bien ha habido intervenciones en el pasado, estas se habían concentrado en América Central, México o el Caribe. Nunca había ocurrido un caso como este en países al sur de Panamá. Es una novedad que merece atención.

RFI. ¿El interés de Estados Unidos en Venezuela es solo por el petróleo?

Blanquer. Todos, incluido yo, hablamos del petróleo, que es muy importante. Pero también hay que considerar los minerales. Especialmente en el contexto de la "Guerra fría" entre China y Estados Unidos. Venezuela tiene un arco minero estratégico, que incluye el norte de Guyana. China ha invertido y controlado gran parte de estos minerales, esenciales para la producción industrial. Es un frente que merece atención.

RFI. Moscú y Pekín, aliados de Caracas, deben estar descontentos con la situación. ¿También son objetivos de Estados Unidos?

Blanquer. La administración Trump busca aumentar el peso de Estados Unidos en la región, que había disminuido en las últimas dos décadas. Esto es negativo para Pekín y Moscú. Pero, al mismo tiempo, podría interpretarse como una autorización para que ambos países actúen fuera del derecho internacional en otras áreas, como Ucrania o Taiwán. Es un aspecto peligroso del precedente creado.

RFI. ¿Trump le ha dado el golpe de gracia al derecho internacional?

Blanquer. No creo que se pueda afirmar eso de manera simplista. Siempre ha habido desafíos en su respeto. El derecho internacional sigue existiendo; por ejemplo, los aviones cumplen con él y lo seguirán haciendo. Lo que hemos vivido es un retroceso, pero no el fin del derecho internacional. Estados Unidos eventualmente se dará cuenta de que violarlo trae más pérdidas que beneficios. Las relaciones internacionales combinan derecho y fuerza: es un tema complejo.

RFI. Europa parece no haberse preparado para un mundo dominado por la relación de fuerzas, como se vio con la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué opina?

Blanquer. Europa cometió un error al no desarrollar una visión estratégica propia e independiente en materia militar. Francia ha defendido la autonomía estratégica europea durante años, pero otros países dependieron de Estados Unidos. Ahora vemos la importancia de esa autonomía. A mediano y largo plazo, será clave apoyarse en la propia fuerza y coordinar inversiones y unión entre los principales países europeos, incluido Reino Unido, a pesar del Brexit. A corto plazo, la dependencia de Estados Unidos sigue siendo fuerte y debemos considerarlo.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más