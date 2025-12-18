A escasas 72 horas del comienzo de unas negociaciones clave este sábado en Brasil, Italia se sumó a Francia y solicitó aplazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El anfitrión de la cumbre, el presidente Lula da Silva, advirtió por su lado que si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea no se aprueba "ahora", no se hará "mientras él sea presidente".

Todo esto no augura, por el momento, una cumbre exitosa con la esperada firma.

Reacción desde Montevideo de Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay: "Es increíble que sigamos esta discusión después de 25 años y que dándole las garantías a Europa de cubrirse, de protegerse en el sector agroindustrial con las salvaguardias agrícolas que en el día de ayer aprobó el parlamento y que son tan restrictivas, es muy llamativo que de todas formas no se pueda convencer a Francia, Polonia, Hungría, pero fundamentalmente que Italia esté acompañando ahora a Francia, que es lo que hace bloquear la posibilidad de que sea aprobado en el Consejo de la Unión Europea".

Hay que asumir es que una vez más, Europa no quiere cerrar el acuerdo con el Mercosur y ya no hay más tiempo. Más concesiones el Mercosur no puede realizar"

"Lo llamativo es que no hay ninguna razón para pensar que los productos del Mercosur van a invadir Europa. Además, los mecanismos de Europa para defenderse han sido incorporados en esta cláusula y salvaguardias. Se trata de un acuerdo que tiene cuotas y que es bastante restrictivo en términos de apertura para este sector. Creo que lo que hay que asumir es que una vez más, Europa no quiere cerrar el acuerdo con el Mercosur y ya no hay más tiempo. Más concesiones el Mercosur no puede realizar", continúa.

Firmar un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea era, en el contexto actual, una manera de mostrar un camino diferente al que está dictando Trump. ¿Será posible?

Ignacio Bartesaghi tiene profundas dudas: "Europa tenía la necesidad de dar una señal en un contexto tan complejo con Trump, pero no logra dar esa señal, porque no logra cerrar un acuerdo estratégico como es el acuerdo con el Mercosur, que era una señal geopolítica, y un mensaje de cooperación muy interesante cuando tienes del otro lado a Estados Unidos, que va por el camino contrario".

"El mensaje que daba Europa era muy potente, pero yo creo que hay problemas internos en la Unión Europea y con las dificultades que atraviesa la Unión Europea como actor global asociado a cómo soluciona la guerra en Ucrania. En principio no están los votos para que este acuerdo sea aprobado en el Consejo de la Unión Europea y por tanto no se va a firmar el 20 de diciembre aquí en Foz de Iguazú, como se esperaba del lado del Mercosur", concluye.

