Estamos en pleno centro de Madrid, abarrotado de gente haciendo sus compras de Navidad. Los clientes que entran y salen de las tiendas se cuentan por miles, y las ventas, por millones.

Sin embargo, entre todo el ajetreo que inunda el corazón de la capital, una larga hilera de personas espera pacientemente en la calle del Carmen, una de las peatonales que desembocan en la Puerta del Sol, para entrar a un pequeño local.

"Yo he escuchado que este sitio da suerte. Hemos venido aquí por eso", explica Gabriel a RFI.

"Todos los años vengo, es la tradición. Creo que los que venimos aquí somos muy supersticiosos y por eso estamos en 'La Manolita', cuenta Lorena.

Doña Manolita es una de las administraciones de lotería más famosas de España y la que más décimos, más boletos, vende en todo el país. En esta tienda ha tocado el primer premio, "El Gordo", nada más y nada menos que 81 veces. Y para quien viene aquí a hacer cola, a veces durante horas, este año podría volver a caer.

Es la convicción de Giorgina. "Este año me va a tocar", dice. Lo mismo piensa Claudia: "Sí, este año sí". "Este año es nuestro, Claudia", resume Giorgina.

Cuantos más boletos se vendan en un mismo sitio, más probabilidad hay de que toque allí. Pero más allá de la estadística, cada cual confía en sus números de la suerte.

Los compradores explican sus elecciones. "A nosotros nos gusta mucho el 5, pero como ya lo llevamos, no lo vamos a comprar", comenta Ana.

"Por ejemplo, nos llevamos el 3 porque llevamos casi todos menos el 3″, precisa José Manuel.

Lorena también tiene claros sus números: "Yo he cogido el 23, el 10 porque me lo pidió mi hermana, y el de la edad de mi hija".

"El 99, el 9 y el 76. Y llevo uno con el 0. El que tiene muchos ceros me gusta", confiesa Giorgina.

Hay un claro favorito, el 13. En Doña Manolita, los boletos cuya combinación de cinco cifras termina con esas dos se agotan en agosto, a las pocas semanas de abrir la temporada de venta de lotería, como explica Bosco, empleado de la tienda.

"Se supone que es un número que da mala suerte y en la lotería de Navidad es el número más demandado que hay. Nosotros empezamos a vender en julio y el 13 se acaba rapidísimo. Y todo lo que acaba en 25, por todas las celebraciones relacionadas con el 2025″, declara.

Y si toca, lo primero es celebrarlo. Algunos ya tienen un plan en caso de ganar.

"Una comida toda la familia junta y mucha alegría. Daríamos un poco a cada uno para ayudarles y el resto para guardarlo. Para vivir. Hay que compartir con los demás", dicen Ana y José Manuel.

Este lunes 22 de diciembre, el sorteo de la Lotería de Navidad en España reparte 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024.

