Por Ivonne Sánchez
Estar en buena forma física mejora nuestra salud y aleja la enfermedad.
Un nuevo estudio del Hospital del Mar Research Institute y la Universitat Ramon Lull, en Barcelona, asocia por primera vez de manera directa la relación entre un buen estado físico y la reducción del riesgo de padecer más de 30 enfermedades.
Los resultados sugieren que incrementar la actividad física puede aportar protección frente a patologías cardiovasculares, inflamatorias e incluso reducir el riesgo de sufrir diabetes y asma.
El doctor Alvaro Hernáez, investigador del Hospital del Mar Research Institute coordinó esta investigación:
Los resultados fueron publicados en la revista Medicine & Sciences in Sports & Exercise.
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