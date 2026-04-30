Por Ivonne Sánchez

Estar en buena forma física mejora nuestra salud y aleja la enfermedad.

Un nuevo estudio del Hospital del Mar Research Institute y la Universitat Ramon Lull, en Barcelona, asocia por primera vez de manera directa la relación entre un buen estado físico y la reducción del riesgo de padecer más de 30 enfermedades.

Los resultados sugieren que incrementar la actividad física puede aportar protección frente a patologías cardiovasculares, inflamatorias e incluso reducir el riesgo de sufrir diabetes y asma.

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El doctor Alvaro Hernáez, investigador del Hospital del Mar Research Institute coordinó esta investigación:

Los resultados fueron publicados en la revista Medicine & Sciences in Sports & Exercise.

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