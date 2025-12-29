Durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, el presidente estadounidense afirmó que se han logrado "muchos avances" para "poner fin a la guerra" entre Ucrania y Rusia, aunque admitió que persisten "uno o dos puntos espinosos". Entre ellos, subrayó, siguen sin resolverse los asuntos territoriales. "Nos estamos acercando mucho, quizá muchísimo", a un acuerdo sobre el Donbás, añadió.

Trump estimó que las conclusiones de las negociaciones podrían conocerse en las próximas semanas. "Creo que en unas semanas sabremos, de una forma u otra", si los contactos han dado frutos, reconociendo al mismo tiempo que las conversaciones han sido "muy difíciles". Consultado sobre una eventual visita a Ucrania, no descartó la posibilidad: "He propuesto ir y hablar ante su Parlamento".

Sin una ‘fecha límite’ más allá del fin de la guerra

Mientras Zelenski anunció que se había alcanzado un acuerdo sobre las garantías de seguridad que se ofrecerían a Ucrania en el marco de un plan de paz con Rusia, Trump se mostró más cauto y señaló que esa cuestión está resuelta en un "95 %". También dijo esperar que los europeos asuman "una gran parte" de esas garantías, con el respaldo de Estados Unidos.

Como ocurre cada vez que aborda el dossier ucraniano, el presidente estadounidense se mostró optimista, aunque sin aportar detalles concretos sobre los avances, informa desde Nueva York nuestra corresponsal Loubna Anaki. Las discusiones en torno al plan de paz son delicadas, especialmente por la cuestión del Donbás, que sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo, como explicó Zelenski.

"Debemos respetar nuestra ley y a nuestro pueblo en lo que respecta al destino del territorio que controlamos. Por eso el presidente Trump dice que es una cuestión difícil. Tenemos una posición muy distinta a la de Rusia en este punto", afirmó el mandatario ucraniano, quien reiteró que cualquier decisión crucial deberá someterse a referéndum o ser aprobada por el Parlamento.

"Aún quedan varias semanas de discusiones"

Ambos líderes reconocieron que probablemente serán necesarias varias semanas más para alcanzar un acuerdo de paz, pero se comprometieron a continuar las negociaciones. "Todas las partes quieren la paz", insistió Trump. "Ucrania quiere la paz, Rusia quiere la paz", aseguró.

El presidente estadounidense mantuvo además una reunión telefónica con varios dirigentes europeos, en la que también participó Zelenski. El presidente ucraniano anunció que en enero está prevista una reunión en Estados Unidos con los líderes europeos y su homólogo estadounidense.

Al recibir a Zelenski en Mar-a-Lago, Trump afirmó que no tiene una "fecha límite" distinta de "el fin" de este conflicto que ya se prolonga desde hace casi cuatro años, aunque añadió de inmediato que considera que las negociaciones están “en sus etapas finales”.

Antes de su encuentro con Zelenski, Trump habló por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, una conversación que calificó de "muy productiva". Sin entrar en detalles, escribió en su red social Truth Social que había mantenido "una buena llamada telefónica, muy productiva".

Por su parte, el Kremlin aseguró que "Rusia y Estados Unidos comparten el punto de vista de que la propuesta ucraniana y europea de un alto el fuego temporal (…) no haría sino prolongar el conflicto y provocar una reanudación de las hostilidades".

Moscú instó además a Ucrania a "tomar una decisión valiente" aceptando retirar sus tropas del Donbás para "poner fin" a la guerra. "Para terminar [el conflicto], Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esa decisión sobre el Donbás", declaró a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, quien también informó de una conversación telefónica de más de una hora entre Putin y Trump, desarrollada "en un ambiente amistoso".

Un segundo contacto telefónico entre Trump y Putin debía producirse tras las discusiones con Zelenski y los dirigentes europeos.

