Hasta ahora, Donald Trump contaba con el silencioso apoyo del Legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde los republicanos eran mayoría. Pero las elecciones de medio mandato han dejado a los demócratas con una colectividad muy superior. Y aunque el presidente aún podría seguir haciendo uso de su lluvia de decretos para gobernar, el Congreso tendría la potestad de frenar la billetera.

“El mecanismo más potente que tiene el Congreso con relación a la rama ejecutiva es el manejo de los recursos públicos. Algunos dicen que el Congreso es el dueño de la cartera, no se puede gastar sin sacar la cartera y quien saca la cartera es el Congreso. En este sentido, hay varias necesidades que Donald Trump va a tener a lo largo de los próximos dos años, cuando de aprobar recursos públicos se trata que indudablemente el Congreso va a ejercer su peso, para asegurarse que no se apruebe nada que no lleve suficientes mecanismos de control”, analiza para RFI Oscar Chacón, asesor de estrategias de la organización Alianza Américas.

Además del presupuesto, los demócratas también podrían cambiar leyes, pedir rendición de cuentas, investigar decisiones de gobierno o incluso hacer juicio político a miembros del gabinete, al secretario de Defensa Pete Hegseth por ejemplo, como ya fue propuesto hace unos meses.

El poder judicial debe “repensar su grado de sometimiento” a Trump

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Pero la rama judicial también juega su rol, y aunque ha sido acusada de inclinar la balanza a favor de Trump, Chacón estima que tras los comicios, sus integrantes podrían moderarse: “Creo que, de aquí en adelante, por lo contundente que ha sido la derrota electoral que enfrentó Donald Trump el pasado 3 de noviembre, es muy posible que las cortes tengan que repensar su grado de sometimiento a los caprichos de Donald Trump, a los caprichos de la Casa Blanca”.

El analista subraya que si bien “existe el riesgo, indudablemente, de que medidas que el Congreso busque aprobar, y puedan tener la garantía de superar el intento de un veto presidencial, pudieran ser bloqueadas por la Corte”, para él “esto redundaría en un desprestigio sin precedentes para el poder judicial”.

Varios representantes demócratas elegidos el martes, como Hakeem Jeffries, han prometido abrir investigaciones contra la corrupción masiva que, dicen, ha sufrido el país durante este gobierno. Trump, de su parte, asegura que usará su poder de veto ante las iniciativas del Legislativo que no sean de su agrado.

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