A finales de mayo de 2026, Ken Paxton se hizo con la candidatura republicana al Senado por Texas dando la sorpresa. Derrotó en las primarias a John Cornyn, hombre del partido que llevaba 24 años como senador por ese Estado. Trump no se posicionó desde un comienzo y no respaldó a Paxton sino a partir de la segunda vuelta de las primarias. En esa segunda votación, Paxton logró una importante victoria, a pesar de un pasado manchado por acusaciones de fraude de valores y abuso de poder, sobreviviendo incluso a un impeachment en la Cámara de Representantes Estatal. ¿Cómo logró el triunfo con semejante pasado?

Paxton usó el apoyo de Trump y, sobre todo, preconizó posturas mucho más radicales en asuntos como la lucha contra el aborto. De este modo logró movilizar a su base más militante en unas primarias que, como explica Eduardo Alemán, politólogo de la Universidad de Houston, no tienen tanto seguimiento.

"En los Estados Unidos las elecciones internas para seleccionar candidatos son muy descentralizadas. La cantidad de votantes del partido que participa es muy muy baja. Esto le da la oportunidad a activistas del partido que tienen posiciones que quizás difieren bastante de los votantes de ese mismo partido en general, de imponerse en el proceso. Esto se produce con mayor intensidad en las elecciones de medio mandato porque la participación ciudadana es mucho menor. Si miramos la cantidad de votantes, en las últimas elecciones fue de 60% y un poco más en las elecciones presidenciales, pero ese porcentaje baja casi unos 20 puntos, a menos de la mitad, en las elecciones de medio mandato".

Sin embargo, esta tendencia no es exclusivamente republicana. Los demócratas Abdul El-Sayed en Michigan y Angie Nixon en Florida derrotaron en las primarias a candidatos más asentados en el partido, proponiendo políticas más a la izquierda de las clásicas de la formación y presentándose como sangre nueva.

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"Estos dos candidatos se han subido, digamos, a ese tren movilizador de la izquierda, que en ciertos lugares puntuales de Estados Unidos ha sido muy exitoso, como lo hemos visto en New York, y que creo que son capaces de tomar ventaja de un contexto en el cual el votante demócrata está muy enojado con el gobierno y también sigue enojado con la dirigencia del Partido Demócrata, que demostró que no pudo darle a batalla al presidente Trump. Entonces eso abre oportunidades a candidatos con posiciones más radicales", concluye Eduardo Alemán.

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