Según un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publicado en la página web del Ministerio del Tesoro, el grupo ruso Lukoil podrá abastecer a sus gasolineras fuera de Rusia hasta el 24 de abril de 2027.

Se trata de la segunda prórroga de estas sanciones, tras el anuncio de esta exención el pasado mes de diciembre y una primera prórroga a mediados de abril. En esta ocasión, se produce una semana después de que Donald Trump anunciara un acuerdo con Moscú sobre el suministro de gasoil ruso para el mercado estadounidense y el resto del mundo.

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El gasoil, principal combustible utilizado por los transportistas y los agricultores en Estados Unidos, ha visto cómo su precio se disparaba desde el estallido de la guerra en Irán, superando ya de forma duradera los 6,50 dólares por galón (3,8 litros).

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El coste de la vida se ha convertido en uno de los principales temas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre y en las que los demócratas podrían hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Donald Trump.

El impacto de los ataques contra refinerías rusas en los precios de los combustibles

Más que la reducción del suministro debida al cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de los hidrocarburos mundiales, los cuellos de botella en los productos refinados han influido considerablemente en los precios de los combustibles. Entre las causas: los ataques ucranianos contra refinerías rusas, en respuesta a los ataques de Moscú contra infraestructuras civiles en Ucrania.

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La suspensión parcial de las sanciones no afecta a las “transferencias de fondos a cualquier persona o cuenta ubicada en Rusia”, según precisa el documento de la OFAC.

Entre los activos extranjeros de Lukoil figuraban, a finales de enero, una red de más de 200 estaciones de servicio en Estados Unidos, dos refinerías —en Rumania y Bulgaria— y el yacimiento petrolífero de West Qurna 2 —al sur de Irak—, uno de los más importantes del mundo.

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