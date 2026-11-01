De nuestro enviado especial a San Antonio, Texas, Manu Terradillos.

A Marisol, madre soltera de orígenes mexicanos, le cuesta reconocer que ha cambiado su voto: "Voté por Trump, pero el otro día voté por alguien más", cuenta a RFI tras depostiar su papeleta por adelantado. Forma parte del pequeño grupo de republicanos que tienen la llave de la victoria de los demócratas en Texas y también en todo Estados Unidos: Los descontentos con Donald Trump.

La situación de la economía, con el incremento de los precios, especialmente del combustible, derivado de la guerra en Oriente Medio a la que Trump llevó a Estados Unidos, ha sido decisiva en su cambio: "Trump dijo que iba a ayudarnos, a ayudar a las personas… Y nada, no ha cumplido en absolutamente nada. Yo soy madre soltera, tengo tres niños. Cuando vas a la tienda, todo está bien carísimo. Y ahora los precios de gasolina están horribles. Desde que empezó Trump, como que se nos olvidaron de nosotros".

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La economía sigue siendo la gran preocupación de los votantes, latinos o no, por encima de la migración, pese a que la última ha ganado importancia con las operaciones de ICE.

En su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump se impuso en el voto latino en Texas, con el 55% de las papeletas. Recuperar ese voto, algo que el candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, ha hecho, era solo el principio.

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Sin él, nunca podría ganar, pero ahora debe pescar en aguas republicanas. El investigador de la Universidad de Rice, Mark P. Jones, ha codirigido encuestas en la Texas Southern University y la Universidad de Houston: "Ese sería como el primer paso, la vuelta de los latinos a sus niveles de votación tradicionales, que son de 60% demócrata y 40% republicano", explica a RFI.

No obstante, el electorado decisivo es otro: "Al final del día, probablemente el éxito o fracaso de James Talarico depende de un grupo de más o menos 10% de los republicanos en el estado, que hoy en día están diciendo que no van a votar por el candidato republicano, Ken Paxton. Si ellos no votan por Paxton y más que la mitad votan por Talarico, Talarico probablemente va a ganar", concluye.

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