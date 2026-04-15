Con la nueva Licencia 57 de la Oficina Estadounidense de Control de Bienes Extranjeros se autoriza de ahora en adelante las transacciones y servicios financieros no solo con el Banco Central de Venezuela, sino también con otras tres entidades del sistema bancario de ese país. La administración de Donald Trump emitió esa licencia después de que Chevron firmara nuevos acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez para ampliar su participación en la producción de petróleo.

Esta medida no sorprende a Giorgio Cunto, economista y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello.

"Se esperaba este tipo de medidas, especialmente porque antes había una limitante del Banco Central al flujo de divisas. Al permitir los contratos y la realización de mayores operaciones, se pone en marcha el acople, la reinserción de Venezuela en el mercado financiero internacional, el cual estaba por debajo del alcance del sistema financiero estadounidense, pues no podía interactuar con Venezuela directamente".

El levantamiento de esta sanción constituye una etapa clave para la economía venezolana, agrega por su lado Francisco Rodríguez, del Centro para la Investigación Económica en Washington.

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"Las exportaciones petroleras de Venezuela pasan por el Banco Central antes de entrar a la economía. La economía venezolana funciona exportando petróleo y recibiendo dólares por ellas. Eso es algo muy difícil de hacer cuando el Banco Central está sancionado, entre otras cosas, porque el Banco Central no tiene acceso a las cuentas para recibir ni para desembolsar esas divisas. El proceso tiene que ver con la capacidad del estado de la economía venezolana para captar el dinero que se genera por venta de petróleo".

La pregunta ahora es qué tan inmediatos pueden ser los efectos en la inflación. La respuesta de Francisco Rodríguez.

"La inflación está determinada por un déficit fiscal muy alto y por la decisión del gobierno de imprimir dinero para cubrirlo. Pero el déficit fiscal tiene que ver también con los ingresos petroleros y con la capacidad de tener acceso a esos ingresos petroleros. Además, la inflación sí se puede atender en el corto plazo, en particular a través de una política de lo que se llama ‘anclaje cambiario’, que consiste en estabilizar las variaciones en el tipo de cambio. Pero para eso también se necesita acceso a divisas, acceso a dólares. El Banco Central cumple un rol fundamental en los dos frentes para estabilizar la inflación".

Las sanciones contra el Banco Central de Venezuela remontan a 2019 durante la primera administración de Trump.

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