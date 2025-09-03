El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marc Rubio anunciarion la muerte de 11 "narcotraficantes" en un bombardeo en el Caribe contra una lancha que "transportaba muchas drogas", procedente de Venezuela. Según Trump, la operación tuvo lugar en aguas internacionales y los tripulantes eran sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua.

En un paso más en la escalada entre Washington y Caracas, el presidente de Estados Unidos confirmó que sus fuerzas habían llevado a cabo un ataque quirúrgico contra una lancha que, según el propio Donald Trump, "transportaba muchas drogas". La embarcación, según las autoridades estadounidenses, procedía de Venezuela y los once tripulantes a bordo, presuntamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua, fallecieron.

El presidente estadounidense añadió, además, en sus redes sociales que espera que el ataque sirva de advertencia: "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien este miércoles tiene en su agenda visitar México y Ecuador para tratar temas de seguridad y migración en la región, confirmó la información hecha pública por Trump, incluyendo que la embarcación partió desde Venezuela y que estaba operada por "una organización designada como narcoterrorista".

Además, Rubio insistió en que Estados Unidos "va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de droga, sin importar desde dónde operen".

Tensión entre Washington y Caracas

El anuncio de la operación "letal" llega como culmen de semanas de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desplegó buques de guerra en el Caribe en lo que califica como operación antidrogas y que, en algunos momentos, han operado relativamente cerca de aguas venezolanas.

A ello se suma que las autoridades estadounidenses aumentaron a 50 millones de dólares la recompensa por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien consideran líder de un cartel de drogas llamado el Cártel de los Soles.

El presidente Nicolás Maduro no ha reaccionado oficialmente al ataque ni a las acusaciones sobre el punto de origen del barco atacado, pero su Ministerio de Comunicación aseguró que se trata de un video realizado con inteligencia artificial, con la intención de alentar la guerra.

